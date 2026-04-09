Le directeur général d'Amazon révèle les revenus de l'IA et rejette les doutes sur les dépenses dans sa lettre annuelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'investisseurs, contexte sur Microsoft; mise à jour des actions) par Deborah Mary Sophia

Les services d'IA d'Amazon dans son unité de cloud computing génèrent un chiffre d'affaires annualisé de plus de 15 milliards de dollars, a déclaré le directeur général Andy Jassy, la première fois que la société a publié des chiffres sur une activité qu'elle a soutenue avec des milliards de dollars d'investissement.

Ce chiffre, basé sur les résultats du premier trimestre, représente environ 10 % du chiffre d'affaires en rythme annuel de 142 milliards de dollars d'Amazon Web Services et fait suite à des années d'attente de la part des investisseurs et des analystes.

Cette révélation est l'une des nombreuses annonces faites par M. Jassy jeudi dans sa lettre annuelle aux actionnaires, qui dresse un portrait de plus en plus confiant des ambitions du géant technologique en matière d'intelligence artificielle.

Les actions d'Amazon AMZN.O ont augmenté de 4,5 %.

Comme ses rivaux, Amazon est sous pression pour prouver que ses dépenses en matière d'IA seraient rentables. La société a prévu 200 milliards de dollars de dépenses en capital cette année, principalement axées sur l'IA, un chiffre qui a effrayé les investisseurs et alimenté les craintes d'une bulle industrielle.

"Nous n'investissons pas (...) sur une intuition", a déclaré M. Jassy.

"Sur les dépenses en capital d'AWS que nous prévoyons de dépenser en 2026, dont une grande partie sera monétisée en 2027-2028, nous avons déjà des engagements de clients pour une partie substantielle de ces dépenses."

Les investisseurs ont salué la mise à jour d'Amazon.

"Le taux d'exécution de l'IA est une validation solide du fait qu'AWS réussit à transformer le boom de l'IA en revenus réels à forte croissance", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef du marché chez Zacks Investment Management, qui détient des actions d'Amazon.

"C'est encore les débuts, selon Jassy, mais la dynamique positionne AWS en tant que leader de l'infrastructure de l'IA."

Parallèlement, Microsoft MSFT.O , son rival plus petit dans le domaine du cloud, a déclaré en janvier que son activité d'IA avait franchi le cap des 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel à lafin de 2024.

Si les déclarations d'Amazon et de Microsoft apportent plus de clarté sur les rendements sur investissement des Big Tech en matière d'IA, elles ne sont toujours pas directement comparables, car la mesure du taux d'exécution des revenus projette la performance annuelle en extrapolant les ventes actuelles et dépend fortement de la période sur laquelle elle est calculée.

BOOM DES PUCES PERSONNALISÉES

M. Jassy a également souligné la croissance rapide des activités d'Amazon dans le domaine des puces personnalisées, car les grandes entreprises technologiques développent leurs propres processeurs pour réduire leur dépendance vis-à-vis des puces d'IA coûteuses de Nvidia.

Cette activité, qui comprend les processeurs Graviton, les puces d'IA Trainium et les cartes réseau Nitro, a désormais un chiffre d'affaires annualisé de plus de 20 milliards de dollars, soit un doublement par rapport aux 10 milliards de dollars divulgués en même temps que les résultats du quatrième trimestre.

M. Jassy a laissé entendre qu'Amazon pourrait éventuellement vendre ses puces à des clients extérieurs. Son rival Google a réussi à mettre en place une stratégie similaire, en concluant un accord en octobre dernier pour fournir au créateur de Claude, Anthropic, un million de ses puces d'intelligence artificielle personnalisées, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

"Il y a une telle demande pour nos puces qu'il est tout à fait possible que nous en vendions à des tiers à l'avenir", a déclaré M. Jassy.