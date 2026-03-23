Le directeur général d'ADNOC s'adressera virtuellement au CERAWeek et se rendra à Washington dans le courant de la semaine

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(Mises à jour avec détails, commentaires du porte-parole, contexte général) par Yousef Saba

Le directeur général du géant pétrolier d'Abou Dhabi ADNOC, Sultan Al Jaber, ne se rendra pas à Houston pour la conférence sur l'énergie CERAWeek et y participera virtuellement avant de se rendre à Washington D.C. pour des réunions, a déclaré un porte-parole d'ADNOC à Reuters, alors que le conflit lié à l'Iran perturbe les marchés de l'énergie.

La conférence, qui attire certains des plus hauts dirigeants et responsables de l'industrie pétrolière et gazière, s'ouvre lundi, à un moment où les prix mondiaux du pétrole montent en flèche en raison de la fermeture effective du détroit d'Ormuz par l'Iran et des attaques contre les infrastructures, ce qui pousse les gouvernements à lutter contre l'inflation et à éviter les récessions.

La CERAWeek, organisée par S&P Global, sera privée cette année de la présence physique des principaux dirigeants des pays du Golfe. Le directeur général de Saudi Aramco, Amin Nasser, a annulé sa participation prévue à en raison du conflit et le directeur général de Kuwait Petroleum Corporation s'adressera à l'assemblée depuis le Koweït mardi.

La participation d'Al Jaber "reflète l'importance qu'il accorde à un engagement direct avec la communauté énergétique mondiale à un moment critique pour la sécurité énergétique", a déclaré le porte-parole.

Séparément, il se rendra à Washington pour un voyage de 48 heures afin de tenir une série de réunions bilatérales de haut niveau et d'assister à un événement organisé par l'Institut du Moyen-Orient, a déclaré le porte-parole.

Sultan Al Jaber devrait s'adresser au CERAWeek lundi et son voyage à Washington est prévu pour le milieu de la semaine.

Ses réunions à Washington "porteront sur la situation d'Ormuz, la continuité de l'approvisionnement énergétique mondial et le partenariat stratégique entre les Émirats arabes unis et les États-Unis", a déclaré le porte-parole.