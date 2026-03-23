Le directeur général d'ADNOC s'adressera virtuellement à CERAWeek et se rendra à Washington, selon un porte-parole de Reuters

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Le directeur général du géant pétrolier d'Abu Dhabi ADNOC, Sultan Al Jaber, ne se rendra pas à Houston pour la conférence sur l'énergie CERAWeek et y participera virtuellement, a déclaré un porte-parole d'ADNOC à Reuters.

Sultan Al Jaber se rendra à Washington pour un voyage de 48 heures afin de tenir une série de réunions bilatérales de haut niveau et d'assister à un événement organisé par l'Institut du Moyen-Orient, a précisé le porte-parole.