Le directeur général d'Adidas déclare qu'un magasin a été bombardé lors d'un conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'Adidas ADSGn.DE a déclaré mercredi que l'un des magasins de la société au Moyen-Orient avait été bombardé, lors d'une conférence de presse.

"Nous avons des gens qui se trouvent actuellement dans des abris", a déclaré le directeur général Bjorn Gulden.