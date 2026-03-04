 Aller au contenu principal
Le directeur général d'Adidas déclare qu'un magasin a été bombardé lors d'un conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 10:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'Adidas ADSGn.DE a déclaré mercredi que l'un des magasins de la société au Moyen-Orient avait été bombardé, lors d'une conférence de presse.

"Nous avons des gens qui se trouvent actuellement dans des abris", a déclaré le directeur général Bjorn Gulden.

Guerre en Iran

