Le directeur financier de xAI démissionne après quelques mois de travail, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 et 6)

Mike Liberatore, le directeur financier de xAI d'Elon Musk, a quitté la startup d'intelligence artificielle après seulement quelques mois de travail, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Le départ de Liberatore intervient dans un contexte de concurrence accrue entre les acteurs de l'IA tels que OpenAI, Google et Anthropic, qui consacrent des ressources à la formation et au déploiement de systèmes avancés.

M. Liberatore était directeur financier de xAI depuis avril et a quitté l'entreprise vers la fin du mois de juillet, selon le rapport. Les raisons de son départ n'ont pas pu être connues.

xAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Ancien dirigeant d'Airbnb ABNB.O , Liberatore a participé à la levée de fonds de 5 milliards de dollars de xAI en juin, ainsi qu'à un investissement stratégique en actions de 5 milliards de dollars.

Les fonds permettront à xAI de développer des solutions d'IA, un centre de données et sa plateforme phare Grok, avait indiqué Morgan Stanley.

Musk a lancé xAI en 2023 pour contester la poussée des Big Tech en matière d'IA, accusant les leaders du secteur de censure excessive et de normes de sécurité laxistes.

Le départ de Liberatore fait suite à celui d'Igor Babuschkin, cofondateur de xAI, qui a quitté l'entreprise en août pour lancer une société d'investissement spécialisée dans la recherche sur la sécurité de l'IA .

Le responsable juridique de xAI, Robert Keele, avait également quitté l'entreprise en août.

Linda Yaccarino, directrice générale de la plateforme de médias sociaux X appartenant à Musk, a démissionné en juillet , quelques mois seulement après l'intégration de la plateforme dans xAI.