Le directeur financier de Wells Fargo annonce une « accélération » du produit net d'intérêts au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini et Nupur Anand

Le géant bancaire américain Wells Fargo

WFC.N devrait voir son produit net d'intérêts « augmenter » au cours du trimestre actuel, a déclaré mardi le directeur financier Mike Santomassimo lors d'une conférence destinée aux investisseurs.

Cette prévision devrait être bien accueillie par les investisseurs inquiets de savoir si les prêteurs pourront continuer à augmenter leurs revenus d'intérêts, alors que les anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine se sont estompées . Son action affichait une hausse de 1,2 % lors des échanges matinaux.

Bien que des taux plus élevés renforcent généralement les marges sur les prêts, une période prolongée de coûts d'emprunt élevés risque de ralentir la croissance des prêts et l'activité économique, créant de nouveaux défis pour les banques.

« Ce trimestre, vous allez manifestement constater une augmentation du revenu net d'intérêts », a déclaré M. Santomassimo, ajoutant que la banque restait « très confiante » quant à sa capacité à atteindre ses prévisions annuelles d'environ 50 milliards de dollars de revenu net d'intérêts.

« La croissance des prêts se porte bien », a déclaré M. Santomassimo lors de la conférence Morgan Stanley U.S. Financials. « Il semble que cela pourrait être potentiellement un peu mieux que ce que nous avions modélisé à mesure que nous avançons dans l'année, mais nous verrons bien. »

Il a ajouté que les consommateurs restaient très résilients et stables.

Selon les estimations compilées par LSEG, les analystes s'attendent en moyenne à ce que le produit net d'intérêts de la banque augmente d'environ 5,6 % pour atteindre 12,36 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Le produit net d'intérêts de la banque – la différence entre ce qu'elle gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts – a augmenté de 5 % pour atteindre 12,1 milliards de dollars au premier trimestre.

OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE

Une série d’introductions en bourse très réussies , des marchés boursiers dynamiques et l’amélioration du moral des entreprises devraient entraîner une forte hausse des commissions bancaires cette année.

Traditionnellement plus connue pour ses activités de crédit et de banque de détail que pour sa banque d'investissement, Wells Fargo a passé ces dernières années à développer ses activités afin de rivaliser avec les autres géants de Wall Street sur les transactions de grande envergure.

« Nous continuons à voir cette part de marché augmenter chaque année, mais il reste encore du chemin à parcourir », a déclaré M. Santomassimo. « Si l'on examine les résultats par produit, il est certain que les marchés des capitaux propres et le conseil sont des domaines où nous savons que nous pouvons faire mieux. Nous disposons d'une solide activité sur les marchés des capitaux d'emprunt. »

Parmi ses succès en banque d'investissement ce trimestre figure une place au sein du consortium de souscription pour l'introduction en bourse de SpaceX, qui devrait lever la somme record de 75 milliards de dollars.

« Il devrait y avoir des opportunités dans l'ensemble de la gamme de produits, mais nous sommes particulièrement enthousiastes quant à ce que nous pouvons accomplir auprès de notre clientèle de banque commerciale », a déclaré M. Santomassimo.