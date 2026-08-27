Le directeur financier de Rivian démissionne alors que la marque déploie ses véhicules électriques abordables

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Claire McDonough, directrice financière de Rivian ( RIVN.O ), a décidé de quitter l'entreprise, a annoncé jeudi le constructeur de véhicules électriques, alors même que la société accélère le déploiement de ses SUV plus petits et plus abordables, dans un contexte de demande fragile pour les véhicules électriques aux États-Unis.

Mme McDonough, ancienne banquière chez JPMorgan et Credit Suisse, a rejoint Rivian, dont le siège se trouve à Irvine, en Californie, début 2021, et a accompagné l’entreprise lors de son introduction en bourse.

Elle a joué un rôle clé dans le lancement des pick-ups R1T et des SUV R1S, modèles phares de Rivian, tout en menant les efforts de réduction des coûts et de levée de fonds alors que l’entreprise s’efforce de construire une nouvelle usine, de développer une technologie de conduite autonome et vise à devenir rentable.

Son départ intervient à un moment crucial pour Rivian. L’entreprise a commencé à livrer ses SUV R2, moins onéreux, en juin et a revu à la hausse ses prévisions de livraisons annuelles le mois dernier, portée par l’optimisme suscité par ces véhicules considérés comme essentiels au succès de l’entreprise.

Elle accompagnera la transition et quittera ses fonctions fin octobre, a indiqué Rivian dans un communiqué, précisant que la recherche d'un remplaçant pour Mme McDonough était en cours. Le vice-président des finances de l'entreprise, Derek Mulvey, devrait assurer l'intérim.