 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur financier de Rivian démissionne alors que la marque déploie ses véhicules électriques abordables
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 22:05
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Claire McDonough, directrice financière de Rivian ( RIVN.O ), a décidé de quitter l'entreprise, a annoncé jeudi le constructeur de véhicules électriques, alors même que la société accélère le déploiement de ses SUV plus petits et plus abordables, dans un contexte de demande fragile pour les véhicules électriques aux États-Unis.

Mme McDonough, ancienne banquière chez JPMorgan et Credit Suisse, a rejoint Rivian, dont le siège se trouve à Irvine, en Californie, début 2021, et a accompagné l’entreprise lors de son introduction en bourse.

Elle a joué un rôle clé dans le lancement des pick-ups R1T et des SUV R1S, modèles phares de Rivian, tout en menant les efforts de réduction des coûts et de levée de fonds alors que l’entreprise s’efforce de construire une nouvelle usine, de développer une technologie de conduite autonome et vise à devenir rentable.

Son départ intervient à un moment crucial pour Rivian. L’entreprise a commencé à livrer ses SUV R2, moins onéreux, en juin et a revu à la hausse ses prévisions de livraisons annuelles le mois dernier, portée par l’optimisme suscité par ces véhicules considérés comme essentiels au succès de l’entreprise.

Elle accompagnera la transition et quittera ses fonctions fin octobre, a indiqué Rivian dans un communiqué, précisant que la recherche d'un remplaçant pour Mme McDonough était en cours. Le vice-président des finances de l'entreprise, Derek Mulvey, devrait assurer l'intérim.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
16,8000 USD NASDAQ +2,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 319,87 -1,68%
Pétrole Brent
89,5 +2,33%
NANOBIOTIX
38,6 +11,43%
SOCIETE GENERALE
71,03 -4,99%
Or
4 604,05 +0,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank