Le directeur financier de NextDecade, Brent Wahl, démissionne
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de GNL NextDecade NEXT.O a déclaré mercredi que le directeur financier Brent Wahl avait démissionné et que Mike Mott le remplacerait à titre intérimaire à compter du 20 octobre.

