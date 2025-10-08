Le directeur financier de NextDecade, Brent Wahl, démissionne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de GNL NextDecade NEXT.O a déclaré mercredi que le directeur financier Brent Wahl avait démissionné et que Mike Mott le remplacerait à titre intérimaire à compter du 20 octobre.