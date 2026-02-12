Le directeur financier de Mercedes n'envisage pas d'exporter vers les États-Unis et l'Europe à partir de la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercedes-Benz
MBGn.DE ne prévoit pas d'exporter ses voitures de Chine vers l'Europe ou les Etats-Unis, a déclaré jeudi son directeur financier.
Le constructeur automobile allemand est également prêt à renforcer sa compétitivité en matière de prix partout où cela est nécessaire, a déclaré Harald Wilhelm, ajoutant que des mesures d'efficacité permettraient de créer de la flexibilité dans ce domaine.
