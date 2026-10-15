Le directeur financier de Figma affirme que la plateforme de design est prête à mettre ses marges en jeu pour stimuler la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur le lancement du produit au paragraphe 10)

par Deborah Mary Sophia et Mehnaz Yasmin

Le directeur financier de Figma a déclaré jeudi qu’il n’était pas certain que l’éditeur de logiciels de conception retrouve ses niveaux de marge brute maximaux alors qu’il augmente ses dépenses en IA, mais il a ajouté que ces investissements contribueraient à attirer des utilisateurs et à mieux rivaliser avec les outils sophistiqués développés par des laboratoires tels qu’OpenAI et Anthropic.

La société FIG.N a réalisé d’importantes dépenses dans les fonctionnalités d’IA, notamment son assistant de conception Figma et des outils permettant de créer des prototypes et des applications web à partir de consignes textuelles, ce qui a contribué à une hausse régulière du chiffre d’affaires, mais a pesé sur les marges.

« Allons-nous retrouver une marge brute avoisinant les 90 %? Je ne sais pas. Mais est-ce là-dessus que je me concentrerais particulièrement? Non », a déclaré le directeur financier Praveer Melwani lors du Reuters Global Markets Forum , en marge de la conférence des utilisateurs "Config" organisée par l’entreprise à Bangalore, en Inde.

Les marges brutes trimestrielles de Figma ont reculé pour s’établir autour de 85 % au cours de l’année écoulée, contre plus de 90 % par le passé.

L’entreprise parie que sacrifier ses marges aujourd’hui pour stimuler l’adoption de l’IA lui permettra d’élargir sa base d’utilisateurs et, à terme, lui donnera la marge de manœuvre nécessaire pour augmenter ses prix.

En début d’année, Figma est passée à un modèle de tarification basé sur l’utilisation pour les crédits d’IA sur sa plateforme. Cet effort de monétisation devrait se traduire par des résultats plus solides au cours des prochains trimestres.

Les investisseurs scrutent toutefois de près les finances des entreprises technologiques, alors qu’ils évaluent le retour sur investissement de ces paris coûteux sur l’IA. Ces inquiétudes, associées aux craintes liées aux bouleversements induits par l’IA, ont entraîné une chute du cours de l’action Figma d’environ 43 % cette année.

« Je serais prêt à accepter une baisse des marges, comme nous l’avons fait l’année dernière, si cela nous permet de desservir un marché potentiel total bien plus vaste », a déclaré Praveer Melwani.

« Ce qui peut être bon pour nous n’est pas toujours ce que recherche un investisseur… Nous savons que nous serons en mesure de fixer le prix au bon moment. »

Lors de la conférence Config India, Figma a annoncé un accès élargi à son outil "code layers", de nouvelles fonctionnalités collaboratives, ainsi que des partenariats avec des plateformes d’agents, notamment OpenCode, Meta Muse et la société indienne Sarvam AI.

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