Le directeur financier de Boeing prévoit une augmentation des livraisons de jets et un flux de trésorerie positif l'année prochaine

par Allison Lampert et Nathan Gomes

Boeing BA.N prévoit une augmentation des livraisons de jets et un flux de trésorerie positif l'année prochaine, a déclaré son directeur financier mardi, ce qui a fait grimper les actions du constructeur d'avions de plus de 8% en fin de matinée.

Le constructeur américain tente de redorer son image et de gagner la course aux commandes d'avions à fuselage étroit avec Airbus AIR.PA après une crise de plus de cinq ans qui a perturbé la production et l'a plongé dans l'endettement.

Le directeur financier de Boeing, Jay Malave, a déclaré lors d'une conférence d'UBS qu'il s'attendait à ce que l'entreprise augmente son flux de trésorerie d'une année sur l'autre, un indicateur très surveillé par les investisseurs.

"Ce que nous prévoyons en tout cas, c'est un flux de trésorerie positif à un chiffre, ce qui, à mon avis, représente une croissance substantielle d'une année sur l'autre", a déclaré M. Malave.

L'augmentation des livraisons d'avions dans le cadre de deux programmes commerciaux clés, associée à des améliorations dans son unité de défense et d'espace, devrait être le principal moteur de l'amélioration des marges de Boeing en 2026, a ajouté M. Malave.

"Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que les livraisons du 737 et du 787 augmentent", a déclaré M. Malave.

Il s'attend à ce que l'avion à fuselage étroit 737-10 de Boeing soit certifié dans le courant de l'année, ajoutant qu'il était persuadé que le constructeur atteindrait son objectif annuel de 10 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible.

Cependant, la société a toujours été loin derrière Airbus, en partie à cause du succès des jets A321neo du constructeur européen et parce qu'une série de problèmes de sécurité et d'accidents industriels liés à la série 737 ont entaché sa réputation. Airbus a découvert un problème de qualité industrielle affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320, ont déclaré des sources industrielles lundi, après un rappel de jets pendant le week-end en raison d'un bogue logiciel.