Le directeur financier d'Airbus estime que les discussions menées par les autorités européennes de la concurrence au sujet de la fusion dans le secteur des satellites sont constructives, mais qu'elles ne sont pas encore terminées

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par Florence Loeve, Gianluca Lo Nostro et Joanna Plucinska

PARIS, 28 octobre - Le directeur financier d’Airbus a déclaré mercredi que les discussions avec les autorités européennes de la concurrence concernant le projet de fusion des activités satellitaires du groupe aérospatial européen avec celles de l’italien Leonardo et du français Thales avaient été constructives, mais qu’elles n’avaient pas encore abouti.

Airbus, l'italien Leonardo et le français Thales ont annoncé en 2025 leur intention de combiner leurs activités de fabrication de satellites au sein d'une société autonome. Les groupes aérospatiaux et de défense souhaitent créer un leader européen capable de rivaliser avec SpaceX, la société d'Elon Musk, et ses concurrents chinois.

Le projet vise à créer la nouvelle société commune fin 2027, mais il doit encore obtenir le feu vert de l’autorité de la concurrence de l’UE.

Thomas Toepfer, directeur financier d’Airbus, s’est exprimé lors d’une conférence téléphonique avec des analystes et a déclaré que la société comptait toujours signer un accord définitif en 2026 pour conclure ensuite la transaction en 2027, tout en précisant que le groupe ne maîtrisait pas entièrement le calendrier en raison de la procédure de concurrence.

"Tout n’est pas entièrement sous notre contrôle, mais nous restons optimistes", a-t-il déclaré.