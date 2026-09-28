 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur de la Nasa annonce que certaines pièces du Starliner de Boeing seront repensées en vue du vol prévu en 2028
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 21:43

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de la Nasa, Jared Isaacman, a déclaré lundi que certaines parties du vaisseau spatial Starliner de Boeing BA.N seraient repensées en vue d'un vol habité prévu en 2028. Il a ajouté lors d'une conférence de presse que le Starliner effectuerait jusqu'à cinq missions habitées vers la Station spatiale internationale pour le compte de la Nasa.

Boeing a mis en œuvre des corrections sur le Starliner-1 après avoir identifié la cause des fuites d'hélium du vaisseau spatial, a déclaré Dana Weigel, responsable de programme à la Nasa pour la station spatiale.

Valeurs associées

BOEING CO
184,420 USD NYSE -6,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,11 -0,62%
CAC 40
8 078,48 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,864 +12,21%
GENFIT
9,84 +10,31%
TOTALENERGIES
80 +0,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank