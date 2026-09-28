Le directeur de la Nasa annonce que certaines pièces du Starliner de Boeing seront repensées en vue du vol prévu en 2028

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Le directeur de la Nasa, Jared Isaacman, a déclaré lundi que certaines parties du vaisseau spatial Starliner de Boeing BA.N seraient repensées en vue d'un vol habité prévu en 2028. Il a ajouté lors d'une conférence de presse que le Starliner effectuerait jusqu'à cinq missions habitées vers la Station spatiale internationale pour le compte de la Nasa.

Boeing a mis en œuvre des corrections sur le Starliner-1 après avoir identifié la cause des fuites d'hélium du vaisseau spatial, a déclaré Dana Weigel, responsable de programme à la Nasa pour la station spatiale.