Le directeur de la FAA s'engage à mettre en place un calendrier rapide pour réformer les systèmes américains de contrôle du trafic aérien

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* Le Congrès a approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars, mais la FAA sollicite 10 milliards supplémentaires pour la prochaine série de réformes

* La FAA estime que le système vieillissant doit être remplacé, alors que le trafic aérien devrait doubler

* La FAA dispose de dizaines de systèmes de communication obsolètes

(Ajout de détails supplémentaires issus d'un entretien, ainsi que d'informations complémentaires sur ces questions dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Le directeur de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) affirme que l’agence a besoin de 10 milliards de dollars supplémentaires de la part du Congrès pour réformer le système américain de contrôle du trafic aérien, devenu obsolète, alors que les décideurs politiques se préparent à un doublement du trafic au cours des deux prochaines décennies.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré que l’agence agissait rapidement pour déployer les premiers 12,5 milliards de dollars approuvés par le Congrès après des années de négligence. « Nous avons 20 ans de retard. Le système est extrêmement sûr, mais cela se fait au prix d’une inefficacité et de désagréments », a déclaré M. Bedford lors d’un entretien. « Les Américains tolèrent ce système extrêmement inefficace… Et tant que la sécurité est assurée, je pense que cela sape en quelque sorte la volonté de le réparer. »

La FAA consacre des milliards au remplacement des infrastructures de télécommunications obsolètes du contrôle aérien et des systèmes de surveillance radar, à la suite d’une série de défaillances, notamment d’importantes pannes graves affectant le trafic aérien à Newark et à Washington, ainsi qu’une défaillance d’un système de la FAA en 2023 qui avait entraîné un bref arrêt des vols à l’échelle nationale.

Les principaux groupes du secteur aérien ont soutenu cette semaine l’appel en faveur de nouveaux investissements dans les réformes du trafic aérien.

La FAA réduit le calendrier de modernisation des radars et des télécommunications à trois ans, contre 15 auparavant, et a déjà remplacé 57 % de son infrastructure en cuivre.

M. Bedford souhaite lancer en septembre un nouveau système visant à repenser la planification des vols afin d’améliorer la gestion du trafic aérien. L’objectif est d’éviter les encombrements et les retards importants en utilisant l’intelligence artificielle pour coordonner les horaires et les trajectoires avant les départs.

M. Bedford a expliqué que les compagnies aériennes prévoient une marge de temps supplémentaire importante dans leurs horaires en raison des retards inhérents aux vols. « Si nous éliminons tous ces coûts du système, les désagréments disparaîtront également », a-t-il déclaré.

La FAA est en train de réécrire en interne les règles régissant le fonctionnement du processus de gestion de l’espace aérien. M. Bedford souhaite que les avions soient connectés à des satellites en orbite terrestre basse, ce qui transformerait chaque appareil en station météorologique et permettrait de réduire les retards.

M. Bedford, qui a fêté la semaine dernière son premier anniversaire à ce poste, s’emploie à repenser l’espace aérien pour rendre les vols plus efficaces et a imposé des restrictions supplémentaires aux hélicoptères après la collision mortelle, survenue l’année dernière, entre un jet de la compagnie American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l’armée américaine, qui a coûté la vie à 67 personnes. Il prévoit de dévoiler prochainement un "Plan de vol 2027" présentant la prochaine série d’objectifs de réforme de la FAA.

Bedford n’a pas encore décidé si la FAA allait aller de l’avant avec l’obligation d’utiliser l’ADS-B, une technologie avancée essentielle de suivi des aéronefs, alors que le Congrès examine un projet de loi à ce sujet. "Tout le monde s’accorde à dire que tout ce qui évolue dans l’espace aérien devrait émettre un signal", a déclaré Bedford.

Une étape majeure est attendue fin 2027, lorsque le contrôle aérien passera des communications analogiques aux communications numériques. La FAA fera ensuite migrer l’ensemble de ses 313 installations, qui fonctionnent actuellement sur des ordinateurs individuels, vers le cloud.