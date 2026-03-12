 Aller au contenu principal
Le directeur de l'AIE déclare que la décision de libérer le pétrole a eu un "fort impact" sur les marchés
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 10:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, a déclaré jeudi que la décision de son agence de libérer les réserves mondiales de pétrole face à la guerre en Ukraine avait eu un "fort impact" sur les marchés de l'énergie.

L'Agence internationale de l'énergie, composée des principaux pays consommateurs de pétrole, a accepté mercredi de libérer 400 millions de barils sur les réserves stratégiques mondiales afin d'amortir l'un des pires chocs pétroliers depuis les années 1970, ce qui constitue la plus importante intervention de ce type dans l'histoire.

Cette mesure visait à stabiliser les marchés pétroliers, a déclaré Birol lors d'une conférence de presse à Istanbul.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
96,60 USD Ice Europ +3,17%
Pétrole WTI
91,40 USD Ice Europ +2,82%
1 commentaire

  • 10:26

    on voit ça....pour l'instant l'impact n'est pas visible

