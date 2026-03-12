Le directeur de l'AIE déclare que la décision de libérer le pétrole a eu un "fort impact" sur les marchés

Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, a déclaré jeudi que la décision de son agence de libérer les réserves mondiales de pétrole face à la guerre en Ukraine avait eu un "fort impact" sur les marchés de l'énergie.

L'Agence internationale de l'énergie, composée des principaux pays consommateurs de pétrole, a accepté mercredi de libérer 400 millions de barils sur les réserves stratégiques mondiales afin d'amortir l'un des pires chocs pétroliers depuis les années 1970, ce qui constitue la plus importante intervention de ce type dans l'histoire.

Cette mesure visait à stabiliser les marchés pétroliers, a déclaré Birol lors d'une conférence de presse à Istanbul.