Allemagne: La reprise économique devrait se poursuivre malgré la guerre en Iran selon des instituts

Acheteurs à Berlin, Allemagne

La reprise économique allemande ne ralentira que ‌légèrement cette année, à condition que les prix de l'énergie, poussés à la hausse par la guerre en Iran, ​se stabilisent dans les mois à venir, ont déclaré jeudi trois instituts de recherche.

L'institut Ifo prévoit une croissance de 0,8% en 2026 dans la première économie de la zone euro, conformément à ses prévisions de décembre dernier, ​en partant du principe que la hausse des prix du pétrole et du gaz sera de courte durée.

La croissance devrait ensuite s'accélérer pour atteindre ​1,2% l'année prochaine grâce à la reprise économique prévue, ⁠selon l'Ifo.

L'Allemagne a connu en 2026 sa première année de croissance en trois exercices, avec une progression ‌de 0,2% du produit intérieur brut (PIB), grâce à l'amélioration de la confiance des consommateurs, favorisée par une forte augmentation des dépenses publiques.

"Malgré le choc des prix de l'énergie, la ​reprise en Allemagne devrait se poursuivre tout ‌au long de cette année", a déclaré Timo Wollmershaeuser, responsable des prévisions à ⁠l'Ifo.

Il a souligné que l'augmentation des dépenses publiques dans les infrastructures, la transition énergétique et la défense stimuleraient la demande.

DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

Le conflit au Moyen-Orient, qui affecte la production et le commerce du pétrole, maintient les prix du ⁠brut et du gaz ‌à un niveau élevé et complique la tâche des prévisionnistes, alors que les craintes sur ⁠son impact sur l'activité économique et l'inflation restent vives.

Sans la guerre, l'Ifo aurait relevé ses prévisions pour 2026 ‌à 1%, a-t-il dit.

La hausse des prix de l'énergie, si elle se prolonge, pourrait amputer ⁠de 0,2 point de pourcentage la prévision de croissance de l'institut, l'inflation devant ⁠culminer quant à elle à ‌un peu moins de 3%, a-t-il ajouté.

Cet effet se prolongerait jusqu'en 2027, avec une croissance de seulement 0,8% dans ​ce scénario.

L'institut IfW a pour sa part revu à ‌la baisse de 0,2 point de pourcentage sa prévision de croissance pour 2026, la ramenant à 0,8%, en partant également d'un scénario dans ​lequel la hausse des prix de l'énergie serait de courte durée.

L'IfW a toutefois relevé son estimation de croissance pour l'année prochaine de 1,3% à 1,4%.

L'institut RWI a quant à lui abaissé ses prévisions de ⁠croissance de l'économie allemande pour cette année de 0,1 point, à 0,9%, et a réduit ses perspectives pour 2027 de 0,2 point, à 1,2%.

"La guerre en Iran montre à quel point l'économie allemande reste vulnérable en raison de sa dépendance énergétique", a déclaré Torsten Schmidt, responsable des prévisions chez RWI.

Les trois instituts de recherche économique prévoient une hausse de l'inflation d'au moins 2,5% cette année, avant un nouveau ralentissement en 2027.

(Miranda Murray, version française ​Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)