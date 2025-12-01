Le directeur d'une entreprise britannique de pièces détachées d'avions plaide coupable d'opérations frauduleuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur d'une société de pièces détachées pour compagnies aériennes basée à Londres a plaidé coupable d'opérations frauduleuses, deux ans après que des avions aient été brièvement cloués au sol dans le monde entier en raison de craintes liées à sa société en matière de sécurité.

Jose Alejandro Zamora Yrala, 37 ans, a reconnu avoir exploité AOG Technics dans un but frauduleux en "falsifiant la documentation relative à l'origine, la provenance, le statut et/ou l'état des pièces d'avion" entre janvier 2019 et décembre 2023.

Il a plaidé devant la Southwark Crown Court de Londres, après avoir été inculpé en mai après que les autorités de réglementation ont émis en 2023 des avertissements de sécurité aux compagnies aériennes qui avaient acheté ou installé des pièces auprès d'AOG.

Le Serious Fraud Office britannique a déclaré qu'AOG Technics avait escroqué des clients, notamment des compagnies aériennes, des prestataires de services de maintenance et des fournisseurs de pièces détachées, concernant les pièces de moteurs CFM56. Les moteurs CFM56 équipent certains avions à réaction d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N .

"Cette fraude importante et audacieuse a menacé la confiance dans l'industrie aéronautique et la sécurité publique à l'échelle mondiale", a déclaré Emma Luxton, directrice des opérations du SFO, dans un communiqué.

La peine maximale pour opérations frauduleuses est de 10 ans d'emprisonnement. Zamora Yrala sera condamné en février. Ses avocats n'ont pas souhaité faire de commentaires.

LA DÉCOUVERTE DE 2023 A DONNÉ LIEU À UNE CHASSE MONDIALE

Zamora Yrala et AOG Technics ont été poursuivis devant la High Court de Londres par le fabricant de moteurs d'avion CFM International et ses copropriétaires GE Aerospace GE.N et Safran SAF.PA en 2023, peu après que les régulateurs européens ont commencé à enquêter sur des rapports selon lesquels des pièces sans certificats valides avaient été trouvées à l'intérieur de moteurs CFM56.

CFM a déclaré dans des documents déposés au tribunal qu'il existait "des preuves documentaires irréfutables que des milliers de pièces de moteurs à réaction ont été vendues par (AOG) à des compagnies aériennes exploitant des avions commerciaux".

L'entreprise a ensuite lancé une chasse mondiale aux pièces provenant d'AOG dont la documentation est soupçonnée d'être fausse, et les craintes suscitées par ces faux documents ont donné lieu à des appels en faveur d'un renforcement de la réglementation. .

Le plaidoyer de culpabilité d'Yrala est intervenu alors que Reuters a rapporté lundi qu'Airbus avait découvert un problème de qualité industrielle affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320.

Le dernier problème en date concernant les jets A320 fait suite à la découverte d'un bogue informatique lié à l'espace , qui a entraîné un rappel partiel interrompant des centaines de vols.