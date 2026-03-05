Wall Street a fini en repli jeudi

par Sabrina Valle

La Bourse de New ‌York a fini en baisse jeudi, au sixième jour du conflit au Moyen-Orient, alors que les prix ​du pétrole ont grimpé et que les investisseurs s'inquiétaient d'un regain de l'inflation laissant aussi peser un doute sur l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 1,61% ​à 47.954,74 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,56% à 6.830,71 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,26% ​à 22.748,99 points.

La propagation du conflit à travers le ⁠Moyen-Orient a alimenté jeudi les préoccupations à propos du détroit d'Ormuz, voie cruciale pour ‌l'approvisionnement en énergie, où le trafic maritime s'est réduit en raison des menaces de tirs de missiles et de drones.

Cela a poussé les prix du brut américain ​à 81 dollars par baril, soit ‌un pic depuis juillet 2024, tandis que le Brent a pris ⁠4,9% à 85,41 dollars.

Les traders craignent que l'inflation progresse et que la croissance économique ralentisse si les perturbations dans le détroit d'Ormuz venaient à perdurer.

"Il suffit de regarder le pétrole aujourd'hui pour comprendre ⁠pourquoi le marché boursier ‌est en repli", souligne Michael Antonelli, stratégiste chez Baird Private Wealth Management. "Le marché ⁠tente d'évaluer combien de temps le conflit va durer".

Malgré le lancement samedi de la campagne militaire ‌des Etats-Unis et d'Israël en Iran, qui a donné lieu à des ripostes de ⁠Téhéran à travers la région, Wall Street n'a pas subi cette semaine ⁠un recul aussi important ‌que les bourses européennes et asiatiques, en grande partie grâce aux gains des valeurs technologiques après leurs ​pertes de février.

Les prévisions solides communiquées par Broadcom ‌ont contribué à atténuer jeudi la baisse à Wall Street. Le fabriquant de semiconducteurs a pris 4,8%.

A l'inverse, des titres ​financiers comme JPMorgan Chase et Goldman Sachs ont pesé sur le Dow Jones.

En raison des pressions sur les prix, les investisseurs s'attendent à ce que la Fed repousse à octobre la ⁠baisse des taux de 25 points de base qui était initialement anticipée en juillet, selon des données LSEG.

(Rédigé par Jean Terzian)