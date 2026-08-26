Le directeur d'Instagram, Mosseri, a déclaré lors d'un procès sur la dépendance des enfants que peu d'adolescents connaissaient l'existence de cette fonctionnalité de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation de la première phrase pour mentionner la fonctionnalité de sécurité; ajout de détails tirés du témoignage de Mosseri tout au long de l'article)

* Le directeur d’Instagram affirme que la fonctionnalité de sécurité "Take a Break" a été lancée bien que les adolescents n’en aient pas voulu

* Les États affirment que Meta pourrait se voir infliger près de 200 milliards de dollars d'amendes civiles

* C'est au juge qu'il reviendra de statuer sur la responsabilité, les sanctions et les éventuelles modifications à apporter à Facebook et Instagram

par Greg Bensinger, Diana Novak Jones et Jonathan Stempel

Le directeur général d’Instagram a déclaré que peu d’adolescents utilisaient une fonctionnalité de sécurité essentielle visant à limiter leur utilisation avant qu’elle ne soit activée par défaut, lors d’un procès visant à déterminer si Meta Platforms META.O avait conçu Instagram et Facebook pour rendre les enfants dépendants.

Adam Mosseri, à la tête d’Instagram depuis 2018, a rejeté toute allégation des États américains poursuivant Meta selon laquelle Instagram aurait tardé à rendre la fonctionnalité "Take a Break" par défaut pour les adolescents avant septembre 2024, soit près de trois ans après son lancement.

Interrogé par Jason Slothouber, avocat représentant le Colorado, M. Mosseri a reconnu que le pourcentage d’adolescents utilisant "Take a Break" se situait à un faible chiffre avant qu’Instagram ne le rende par défaut.

Dans un article de blog publié en décembre 2021 à l’occasion du lancement de "Take a Break", M. Mosseri avait estimé que, lors des premiers tests, plus de 90 % des adolescents ayant activé la fonctionnalité l’avaient conservée. Cette fonctionnalité encourage les utilisateurs à fermer Instagram après des périodes de temps prédéfinies.

"La plupart des adolescents n’en voulaient pas", a déclaré Mosseri lors du quatrième jour d’un procès devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie. "Nous avons décidé de la mettre en place quand même."

Mosseri est un témoin clé dans le procès intenté par 29 États américains, dans ce que les experts qualifient de plus grand test juridique à ce jour concernant les effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs.

LES ÉTATS ACCUSENT META D'AVOIR CONÇU DES PLATEFORMES CRÉANT UNE DÉPENDANCE

Quatre de ces États — la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey — ont accusé Meta d’avoir conçu ses plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants, alimentant ainsi l’anxiété, la dépression et même le suicide, tout en trompant les consommateurs sur leur sécurité.

Les 29 États affirment que Meta a enfreint la loi fédérale en collectant et en utilisant de manière abusive les données personnelles d’enfants de moins de 13 ans lors de leur utilisation de ses plateformes.

Les États ont indiqué qu’ils pourraient réclamer près de 200 milliards de dollars de sanctions civiles.

Meta a rejeté les accusations selon lesquelles elle chercherait à rendre les enfants dépendants, et a déclaré que ses recherches ne montraient aucun lien clair entre l’utilisation des réseaux sociaux par les adolescents et une détérioration de leur bien-être.

LE DIRECTEUR D'INSTAGRAM NIE AVOIR CACHÉ DES DONNÉES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Interrogé par Slothouber, Mosseri a rejeté l’idée selon laquelle il aurait eu connaissance d’une prétendue politique de Meta visant à ce que des avocats examinent les présentations internes afin d’en supprimer certaines informations ou de le protéger d’éventuels problèmes.

M. Mosseri a déclaré qu’il était important que toute information dont disposait Instagram concernant la sécurité des enfants et qui serait rendue publique soit de grande qualité et étayée par des experts.

"Je n’essaie pas d’encourager mon équipe à cacher quoi que ce soit", a déclaré Mosseri. "Je veux comprendre comment les choses fonctionnent. Je ne me souviens pas avoir jamais encouragé qui que ce soit à me transmettre moins d’informations."

M. Mosseri a également indiqué qu’Instagram avait regroupé au sein d’une seule équipe les personnes travaillant sur des recherches sensibles concernant les adolescents et avait restreint l’accès à ces informations au sein de l’entreprise à la suite de la fuite de 2021 des "Facebook Files". Cette fuite provenait de la lanceuse d’alerte Frances Haugen, une ancienne chef de produit chez Facebook qui a affirmé que Meta savait que ses produits étaient dangereux pour les enfants, mais n’avait rien fait afin de maximiser ses profits.

Le procès devrait reprendre mercredi avec de nouveaux témoignages de M. Mosseri.

LE RESPONSABLE DE LA CONCEPTION RECONNAÎT LA SUPPRESSION DE DONNÉES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Avant le témoignage de Mosseri, Francesco Fogu, directeur de la conception des produits chez Instagram, a témoigné au sujet d’une présentation sur la sécurité des adolescents que son équipe avait préparée en 2023 à l’intention de la direction d’Instagram.

Interrogé par Slothouber, Fogu a reconnu la suppression de données d’une diapositive de présentation montrant que les adolescents utilisateurs d’Instagram étaient exposés 1,5 fois plus souvent à des contenus liés au harcèlement, au suicide, à la haine, à la nudité et à la violence que les utilisateurs adultes.

Plus tard, interrogé par un avocat de Meta, M. Fogu a déclaré que ce chiffre figurait sur une autre diapositive.

M. Fogu a également indiqué qu’Instagram savait que moins de personnes utiliseraient la fonction "Take a Break" si celle-ci n’était pas activée par défaut.

Le procès pourrait durer six semaines.

Les jurés devraient rendre un verdict consultatif. La juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers décidera si Meta est responsable et, le cas échéant, déterminera les sanctions civiles éventuelles ainsi que les changements à apporter à Facebook et Instagram. M. Mosseri a également témoigné en février lors d’un procès à Los Angeles, affirmant qu’Instagram se souciait de la sécurité des enfants et défendant ses choix de conception face aux allégations de personnes internes à l’entreprise selon lesquelles ses fonctionnalités étaient nocives. Dans cette affaire, les jurés ont jugé Meta et Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) coupables de négligence dans la conception de leurs plateformes, et les ont condamnés à verser 6 millions de dollars à une jeune femme de 20 ans qui affirmait être devenue dépendante d’Instagram et YouTube dès son enfance. Au début du mois, un juge du Nouveau-Mexique a condamné Meta à verser 567 millions de dollars pour remédier aux problèmes de santé mentale des adolescents, après que le procureur général de cet État eut qualifié ses plateformes de "nuisance publique". Le Tennessee poursuit également Meta , invoquant des motifs similaires concernant Instagram, dans le cadre d’un procès en cours à Nashville.