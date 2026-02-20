Le DG de Diageo prévoit de remanier son équipe de direction-FT

Le nouveau directeur général de Diageo DGE.L , Dave Lewis, prévoit une réorganisation majeure de son équipe de direction, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Dave Lewis cherche à remplacer plusieurs membres du comité exécutif du groupe, selon le rapport, qui ajoute qu'il vise à mettre en œuvre un "changement radical", susceptible de supprimer des niveaux entiers de la direction.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat. Diageo n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Dave Lewis, ancien patron de Tesco TSCO.L , a été nommé à la tête de Diageo en novembre dernier et a été charger de relancer la croissance du plus grand fabricant mondial de spiritueux.

Dave Lewis, surnommé "Drastic Dave" et connu pour ses redressements d'entreprises grâce à des réductions de coûts, doit notamment redresser le fabricant de whisky Johnnie Walker et de bière Guinness, qui est confronté à des hausses de droits de douane aux États-Unis, son plus grand marché.

(Rédigé par Abu Sultan à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)