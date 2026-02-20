 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le DG de Diageo prévoit de remanier son équipe de direction-FT
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 07:41

Le nouveau directeur général de Diageo DGE.L , Dave Lewis, prévoit une réorganisation majeure de son équipe de direction, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Dave Lewis cherche à remplacer plusieurs membres du comité exécutif du groupe, selon le rapport, qui ajoute qu'il vise à mettre en œuvre un "changement radical", susceptible de supprimer des niveaux entiers de la direction.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat. Diageo n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Dave Lewis, ancien patron de Tesco TSCO.L , a été nommé à la tête de Diageo en novembre dernier et a été charger de relancer la croissance du plus grand fabricant mondial de spiritueux.

Dave Lewis, surnommé "Drastic Dave" et connu pour ses redressements d'entreprises grâce à des réductions de coûts, doit notamment redresser le fabricant de whisky Johnnie Walker et de bière Guinness, qui est confronté à des hausses de droits de douane aux États-Unis, son plus grand marché.

(Rédigé par Abu Sultan à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DIAGEO
1 781,250 GBX LSE +1,15%
TESCO
495,050 GBX LSE +0,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Air liquide 4 (Crédit: / Air Liquide)
    Air Liquide vise une marge à +100pbs en 2027, bat les attentes en 2025
    information fournie par Reuters 20.02.2026 07:30 

    Air Liquide AIRP.PA a annoncé vendredi viser une amélioration de +100 points de base de sa marge opérationnelle pour 2027 et a confirmé le même objectif pour 2026, le spécialiste des gaz industriels affichant une amélioration de 80 points de base de cet indicateur ... Lire la suite

  • La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez se voit remettre la loi d'amnistie par le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, le 19 février 2026 au palais de Miraflores à Caracas ( AFP / Juan BARRETO )
    "Savoir demander pardon": amnistie historique au Venezuela
    information fournie par AFP 20.02.2026 06:57 

    Une loi d'amnistie permettant la libération des détenus politiques a été promulguée jeudi au Venezuela, moins de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro lors d'une opération militaire des Etats-Unis. Des experts estiment toutefois que la portée de ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 20.02.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * MONCLER ... Lire la suite

  • La fusée lunaire SLS et le vaisseau spatial Orion, intégrés pour la mission Artemis 2, sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 3 février 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Test général réussi pour la NASA avant l'envoi d'astronautes autour de la Lune
    information fournie par AFP 20.02.2026 05:46 

    La NASA a annoncé jeudi avoir mené à bien le test général du lancement de son énorme fusée SLS, qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans dans le cadre de la mission Artemis 2. Cette nouvelle répétition est la deuxième ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank