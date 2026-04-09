Le détroit d'Ormuz est fermé et doit être rouvert sans conditions, déclare le directeur général du géant pétrolier des Émirats arabes unis ADNOC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Iran a clairement indiqué que le passage était soumis à des conditions, selon le directeur général d'ADNOC

* La stabilité économique mondiale dépend d'une réouverture inconditionnelle, a-t-il déclaré.

* La production pétrolière des Émirats arabes unis a diminué de moitié après la fermeture effective du détroit, a rapporté Reuters

* ADNOC charge des cargaisons de pétrole et augmentera sa production dans les limites des dommages subis

(Mises à jour avec détails, citations, contexte tout au long de l'article) par Yousef Saba et Maha El Dahan

Le détroit d'Ormuz est fermé et l'Iran doit l'ouvrir sans conditions et être tenu responsable des dommages causés par les attaques contre les installations, a déclaré jeudi le directeur général du géant pétrolier des Émirats arabes unis ADNOC.

L'étroite voie navigable que l'Iran a effectivement fermée depuis le début de la guerre américano-israélienne le 28 février n'est pas ouverte, a déclaré Sultan Al Jaber sur LinkedIn, ajoutant que l'accès était restreint, conditionné et contrôlé.

"L'Iran a clairement indiqué, par ses déclarations et ses actions, que le passage était soumis à des autorisations, à des conditions et à des pressions politiques. Ce n'est pas la liberté de navigation. C'est de la coercition", a écrit M. Jaber, qui est également ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis.

"Les producteurs d'énergie doivent être en mesure de rétablir rapidement et en toute sécurité leur production à grande échelle. À l'ADNOC, nous avons chargé des cargaisons et nous augmenterons la production dans les limites des dommages que nous avons subis."

LES INSTALLATIONS ÉNERGÉTIQUES ONT ÉTÉ ATTAQUÉES

Des installations énergétiques ont également été attaquées en Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït et à Bahreïn, pays voisins des Émirats arabes unis.

"Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur position: à la suite des attaques substantielles et illégales contre les infrastructures civiles et énergétiques des Émirats arabes unis, l'Iran doit être tenu pour responsable et doit assumer l'entière responsabilité des dommages et des réparations", a déclaré M. Jaber. Reuters a rapporté à la mi-mars que la production pétrolière des Émirats arabes unis avait chuté de plus de la moitié après que la fermeture effective du détroit a contraint l'ADNOC à procéder à des arrêts de production généralisés.

L'Abu Dhabi National Oil Company est au cœur de l'économie des Émirats arabes unis, membres de l'OPEP, qui produisaient avant la guerre quelque 4 % de la production mondiale de pétrole. Selon une analyse de Reuters , les recettes pétrolières de l'ADNOC en mars ont peu varié par rapport à l'année précédente, la hausse des prix du pétrole ayant permis de compenser la baisse de la production et la société ayant exporté du brut par un autre itinéraire.

M. Jaber, qui est également l'envoyé spécial de son pays pour le changement climatique, a présidé le sommet sur le climat COP28 qui s'est tenu à Dubaï en 2023.

Il a dirigé ADNOC pendant une décennie et a été le fer de lance d'une campagne de modernisation qui a permis de lever des milliards de dollars, de refléter certaines stratégies de majors pétrolières occidentales et de fixer des objectifs ambitieux de croissance mondiale.

"Le détroit doit être ouvert - pleinement, inconditionnellement et sans restriction. La sécurité énergétique et la stabilité économique mondiale en dépendent", a déclaré M. Jaber, ajoutant que chaque jour où il reste fermé en aggrave les conséquences: retard de l'approvisionnement, resserrement des marchés et hausse des prix.

Environ 230 navires sont chargés de pétrole, prêts à prendre la mer, et devraient être libres de le faire, comme tous les navires à venir, a-t-il ajouté. "C'est ainsi que nous ralentirons l'onde de choc économique qui se propage déjà dans le système."