Le dérèglement d'une usine chimique déclenche un brûlage à la torche dans le complexe de Motiva, au Texas, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un dysfonctionnement de l'usine chimique a déclenché un brûlage à la torche dans le complexe pétrochimique de Motiva Enterprises Port Arthur, Texas, mardi, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

La société a déposé un avis informant les résidents des environs que le brûlage à la torche pourrait être nécessaire en raison des activités du complexe, qui comprend la plus grande raffinerie du pays, d'une capacité de 640 500 barils par jour.