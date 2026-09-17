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Le Département d'État américain donne son feu vert à une éventuelle vente d'avions militaires à l'Arabie saoudite pour un montant de 24,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 19:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d’État américain a approuvé la vente potentielle à l’Arabie saoudite d’avions de combat F-35 Lightning II “Joint Strike Fighter” ( LMT.N ) de Lockheed Martin, pour un montant estimé à 24,3 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué publié en ligne jeudi.

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