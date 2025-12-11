 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le déficit commercial des Etats-Unis chute en septembre
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 14:37

Le déficit commercial des Etats-Unis a chuté à 52,8 milliards de dollars en septembre, par rapport à celui de 59,3 MdsUSD du mois précédent (révisé d'une estimation initiale de 59,6 MdsUSD), selon le Département du Commerce.

Cette chute de 10,9% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation de 3% des exportations de biens et services, à 289,3 MdsUSD, alors que les importations ne se sont accrues que de 0,6% à 342,1 MdsUSD.

Par poste, le fort recul du déficit global est attribuable à une diminution du déficit des biens de 7,1 MdsUSD, à 79 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est tassé de 0,6 MdUSD pour s'établir à 26,2 MdsUSD.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank