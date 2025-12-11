Le déficit commercial des Etats-Unis chute en septembre
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 14:37
Cette chute de 10,9% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation de 3% des exportations de biens et services, à 289,3 MdsUSD, alors que les importations ne se sont accrues que de 0,6% à 342,1 MdsUSD.
Par poste, le fort recul du déficit global est attribuable à une diminution du déficit des biens de 7,1 MdsUSD, à 79 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est tassé de 0,6 MdUSD pour s'établir à 26,2 MdsUSD.
A lire aussi
-
Soutien de l'UE à l'industrie de défense : comment sont répartis les 150 milliards du programme "Safe"
Bruxelles a fait un point sur les avancées du programme de financement des projets de défense au sein de l'UE, qui regroupe 19 Etats-membres intéressés par les conditions favorables de prêts octroyés dans le cadre européen. La Commission européenne a déjà reçu ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi avec deux grands indices en baisse sur fond de regain d'inquiétude sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) au lendemain de la publication des résultats et prévisions d'Oracle. Dans les premiers ... Lire la suite
-
La société russe Lukoil, soumise à des sanctions, privilégie l'offre de la banque américaine Xtellus Partners pour la reprise de ses actifs internationaux à une douzaine de propositions concurrentes, ont déclaré deux sources proches du dossier. L'offre prendrait ... Lire la suite
-
Disney investit 1 milliard de dollars dans OpenAI et licencie ses personnages pour l'outil d'IA Sora
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'accord dans les paragraphes 2-7) Walt Disney DIS.N investit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer