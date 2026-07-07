Le déficit commercial américain s'est fortement creusé en mai, les importations de biens d'équipement ayant atteint un niveau record

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Le déficit commercial américain s'est fortement creusé en mai, le boom des investissements dans l'intelligence artificielle ayant contribué à propulser les importations de biens d'équipement à un niveau record, ce qui laisse penser que le commerce a continué de peser sur le produit intérieur brut au deuxième trimestre.

Le déficit commercial a bondi de 42,2% pour atteindre 77,6 milliards de dollars, ont annoncé mardi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du ministère du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 78,5 milliards de dollars.

Les importations ont augmenté de 3,3% pour atteindre 395,3 milliards de dollars, les importations de biens d'équipement s'envolant à un niveau record de 128,0 milliards de dollars.

Les entreprises investissent massivement dans l’intelligence artificielle, dont le développement repose largement sur les importations. Les exportations ont reculé de 3,2% pour s’établir à 317,7 milliards de dollars, bien que les expéditions de pétrole aient atteint un niveau record dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Les États-Unis sont un exportateur net de pétrole.

Le commerce a pesé sur le PIB pendant deux trimestres consécutifs. Le modèle de la Réserve fédérale d’Atlanta prévoit actuellement une croissance du PIB de 1,2% en rythme annualisé au deuxième trimestre. L’économie a progressé de 2,1% au cours du trimestre janvier-mars.