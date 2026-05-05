Le déficit commercial américain s'est creusé en mars en raison des importations ; les exportations de pétrole ont augmenté

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Le déficit commercial américain s'est creusé en mars, le boom des investissements dans l'intelligence artificielle ayant entraîné une hausse des importations qui a largement compensé l'augmentation des exportations, elles-mêmes en partie stimulées par les livraisons de pétrole dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Le déficit commerciala augmenté de 4,4 % pour atteindre 60,3 milliards de dollars, ont indiqué mardile Bureau d'analyse économique etle Bureau du recensement du départementdu Commerce . Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse du déficit commercial à 60,9 milliards de dollars en mars.

Le commerce a retiré 1,30 point de pourcentage à la croissance du produit intérieur brut au premier trimestre. L'économie a progressé à un taux annualisé de 2,2 % au dernier trimestre. Les importations ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 381,2 milliards de dollars en mars. Les importations de biens ont progressé de 3,6 % pour atteindre 302,2 milliards de dollars, soutenues par une forte hausse des biens d'équipement qui ont atteint un niveau record de 120,7 milliards de dollars. Les exportations ont augmenté de 2,0 % pour atteindre un niveau record de 320,9 milliards de dollars. Les exportations de biens ont bondi de 3,1 % pour atteindre un niveau record de 213,5 milliards de dollars , dans un contexte de hausse des expéditions de pétrole. La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a perturbé les expéditions de pétrole et fait grimper les prix du brut, devrait encore stimuler les exportations de pétrole dans les mois à venir. Les États-Unis sont un exportateur net de pétrole.