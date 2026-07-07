Le déficit commercial américain s'aggrave en mai, les importations de biens d'équipement atteignant un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Le déficit commercial s'est creusé de 42,2 % pour atteindre 77,6 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis 14 mois

* Les importations augmentent de 3,3 % pour atteindre 395,3 milliards de dollars; les exportations reculent de 3,2 % à 317,7 milliards de dollars

* Le déficit commercial des biens s'est creusé de 28,4 % pour atteindre 106,5 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis mars 2025

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain s'est fortement creusé en mai, les importations de biens d'équipement ayant atteint un niveau record, ce qui suggère que le commerce a continué de peser sur le produit intérieur brut au deuxième trimestre. Les efforts déployés par les entreprises pour éviter les pénuries et la hausse des prix liées au conflit au Moyen-Orient , ainsi qu’à l’éventualité de nouveaux droits de douane, ont également contribué à cet important déficit commercial. Le rapport publié mardi par le ministère du Commerce montre en effet que les importations globales ont atteint leur plus haut niveau depuis 14 mois. La guerre entre les États-Unis et Israël d’une part, et l’Iran d’autre part, a également stimulé les exportations de pétrole, les expéditions de pétrole ayant atteint un niveau record.

Bien que les importations risquent de peser sur la croissance économique, leur vigueur persistante est également le signe d’une demande intérieure résiliente. Les importations sont en partie tirées par un boom des investissements dans l’intelligence artificielle. Le déficit a atteint son plus haut niveau depuis 14 mois malgré les droits de douane du président Donald Trump sur les importations.

« Les importations témoignent d’une demande intérieure américaine solide, même si l’anticipation des stocks y a probablement contribué », a déclaré Oren Klachkin, économiste spécialisé dans les marchés financiers chez Nationwide. « Les investissements dans l’IA semblent rester sur une trajectoire très solide. » Le déficit commercial a bondi de 42,2 % pour atteindre 77,6 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis mars 2025, ont indiqué le Bureau d’analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 78,5 milliards de dollars. Cette hausse du déficit s’explique en partie par la hausse des prix. Les importations ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 395,3 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis mars 2025, probablement en raison également de la vigueur du dollar. Les importations de biens ont bondi de 4,0 % pour s’établir à 317,0 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis avril 2025, date à laquelle elles avaient grimpé en flèche en raison d’une ruée vers les achats avant l’imposition des droits de douane de Trump.

Bien que la Cour suprême des États-Unis ait invalidé ces droits de douane plus tôt cette année, la Maison Blanche a réagi en instaurant un droit de douane mondial. De nouveaux droits de douane au titre de la « section 301 » ont été proposés. Trump a défendu ces droits de douane, les jugeant nécessaires pour lutter contre le déficit commercial et relancer les industries.

Les importations de biens d’équipement ont bondi de 1,1 milliard de dollars pour atteindre un niveau record de 128,0 milliards de dollars, portées par de fortes hausses des importations d’accessoires informatiques et de semi-conducteurs. Les importations d’ordinateurs ont toutefois reculé de 3,4 milliards de dollars. Les entreprises investissent massivement dans l’intelligence artificielle, dont le développement repose largement sur les importations. On a également observé des hausses des importations d’aéronefs civils et de pièces détachées, ainsi que de générateurs, d’accessoires et de moteurs industriels.

La hausse des importations de biens d’équipement implique généralement un niveau élevé d’investissements des entreprises, mais les économistes ont indiqué que la hausse des prix rendait difficile l’estimation de cet impact. Une fois corrigées de l’inflation, les importations de biens d’équipement sont passées de 110,5 milliards de dollars en avril à 108,7 milliards de dollars.

« Et bien que les investissements dans l’IA devraient rester soutenus, les importations d’ordinateurs et d’équipements connexes ont ralenti selon les données du deuxième trimestre disponibles à ce jour, ce qui suggère que la contribution des composants liés à l’IA à la croissance du PIB pourrait être moindre par rapport aux trimestres récents », a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup. Les importations de fournitures et de matériaux industriels, qui incluent le pétrole, ont augmenté de 3,1 milliards de dollars, les importations de pétrole brut ayant progressé de 1,5 milliard de dollars. Les importations de biens de consommation ont augmenté de 3,5 milliards de dollars, portées par la hausse des préparations pharmaceutiques, des téléphones portables et d’autres articles ménagers, laissant présager une accélération des dépenses après un quasi-ralentissement au premier trimestre. Les importations de véhicules à moteur, de pièces détachées et de moteurs ont augmenté de 2,2 milliards de dollars, principalement en raison des voitures particulières. Les importations d’autres biens ont progressé de 1,4 milliard de dollars pour atteindre un niveau record de 15,3 milliards de dollars, ce qui confirme également les prévisions d’une reprise des dépenses de consommation.

BAISSE GÉNÉRALISÉE DES EXPORTATIONS

Mais les exportations ont chuté de 3,2 % pour s’établir à 317,7 milliards de dollars, également en raison de la vigueur du dollar, qui rend les produits fabriqués aux États-Unis plus chers sur le marché international. Les exportations de biens ont chuté de 5,1 % pour s’établir à 210,6 milliards de dollars, tirées vers le bas par une baisse de 3,5 milliards de dollars des biens d’équipement, les expéditions d’ordinateurs et d’accessoires informatiques ayant diminué. Les exportations de biens de consommation ont baissé de 2,1 milliards de dollars, les expéditions de préparations pharmaceutiques ayant reculé. Les exportations de fournitures et de matériaux industriels ont diminué de 5,5 milliards de dollars, en grande partie en raison de la baisse des exportations d’or non monétaire, qui n’est pas pris en compte dans le calcul du PIB. Certains économistes ont estimé que cela avait eu un impact moins important sur le PIB. Les expéditions d’autres métaux précieux ont également baissé.

Les exportations de gaz naturel ont reculé de 1,1 milliard de dollars. En revanche, les expéditions de pétrole brut ont augmenté de 2,0 milliards de dollars, les exportations de produits pétroliers atteignant un niveau record de 38,4 milliards de dollars. Les États-Unis sont un exportateur net de pétrole. Le déficit commercial des biens s’est creusé de 28,4 % pour atteindre 106,5 milliards de dollars, soit également son plus haut niveau depuis mars 2025. Corrigé de l’inflation, le déficit commercial des biens a augmenté de 18,7 % pour s’établir à 100,0 milliards de dollars. Le commerce a pesé sur le PIB pendant deux trimestres consécutifs. Le modèle de la Réserve fédérale d’Atlanta prévoit actuellement une croissance du PIB de 1,4 % en rythme annualisé au deuxième trimestre. L’économie avait progressé de 2,1 % au cours du trimestre janvier-mars.

« Du point de vue de la comptabilité du PIB pour le deuxième trimestre, l’aggravation du déficit commercial devrait "retirer" environ 1,7 point de pourcentage à la croissance du PIB réel du deuxième trimestre », a déclaré John Ryding, conseiller économique en chef chez Brean Capital. Les États-Unis ont continué d’enregistrer des déficits commerciaux de biens avec divers pays, notamment le Vietnam, le Mexique, Taïwan, la Chine, le Canada, l’Allemagne, la Corée du Sud, l’Inde et l’Irlande, malgré les droits de douane imposés par Trump. Les États-Unis ont refusé de prolonger l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) sans modifications, et les économistes ont estimé que l’aggravation des déficits rendrait les négociations plus difficiles.

En revanche, des excédents commerciaux de biens ont été enregistrés avec un certain nombre de pays, parmi lesquels les Pays-Bas, Hong Kong, l’Australie, le Royaume-Uni et le Brésil.

Un léger excédent a également été enregistré sur la balance des services, qui est passée de 28,3 milliards de dollars en avril à 28,9 milliards de dollars. Les exportations de services ont augmenté de 0,8 milliard de dollars pour atteindre un niveau record de 107,1 milliards de dollars, les voyages représentant l’essentiel de cette hausse, même si les économistes n’ont pas encore constaté d’effet positif lié à la Coupe du monde de la FIFA. Elles ont largement compensé une hausse de 0,2 milliard de dollars des importations de services, qui ont atteint un niveau record de 78,2 milliards de dollars, principalement due aux services d’assurance.