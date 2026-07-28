Le déficit commercial américain en biens s'est réduit moins que prévu en juin

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Le déficit commercial américain sur les biens s'est réduit en juin dans un contexte de baisse des importations, mais cette amélioration n'a probablement pas suffi à empêcher le commerce de peser à nouveau sur la croissance économique au deuxième trimestre.

Le déficit commercial des biens s'est réduit de 4,2% pour s'établir à 101,5 milliards de dollars le mois dernier , a indiqué mardi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 100,0 milliards de dollars.

Les importations de biens ont diminué de 8,2 milliards de dollars pour s'établir à 306,2 milliards de dollars, mais sont restées à un niveau élevé en raison de l'essor des dépenses dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le développement de l'IA dépend fortement des importations. Les exportations de biens ont reculé de 3,8 milliards de dollars pour s'établir à 204,7 milliards de dollars.

Le gouvernement doit publier jeudi son estimation préliminaire de la croissance du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre. Une enquête de Reuters auprès d’économistes estime que l’économie a progressé à un taux annualisé de 2,1% au dernier trimestre, ce qui correspondrait au rythme du premier trimestre.

Le commerce a pesé sur le PIB pendant deux trimestres consécutifs. Les dépenses des entreprises en équipements , reflétant principalement les investissements dans l’IA, devraient avoir constitué une source majeure de croissance au cours du dernier trimestre.