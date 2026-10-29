Le défi lancé par Google à Nvidia en matière de puces stimule les ventes dans le cloud, mais pèse sur la trésorerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Akash Sriram

Alphabet GOOGL.O engrange des milliards de dollars grâce à la vente de puces d’IA développées en interne, qu’elle réservait autrefois à un usage interne, mais la constitution de stocks pour répondre à la demande en forte hausse épuise ses liquidités, le géant technologique dépensant massivement dans des centres de données.

Contrairement à ses activités traditionnelles de recherche et de cloud computing, la vente de puces d’IA concurrentes de celles de Nvidia oblige Alphabet à investir dans du matériel bien avant que les clients ne paient, ce qui pèse sur sa trésorerie.

Ce compromis, évoqué par la directrice financière Anat Ashkenazi lors de la conférence téléphonique d’Alphabet après la publication des résultats mercredi, donne un premier aperçu des coûts d’une activité qui s’est imposée comme l’un des principaux moteurs de croissance de l’entreprise , alors que les investisseurs s’inquiètent de la menace que représente l’IA pour son activité lucrative de publicité sur les moteurs de recherche.

« Alors qu’auparavant, les stocks concernaient principalement certains de nos produits matériels, ce sont désormais ces systèmes TPU (puces sur mesure) qui n’ont pas encore été vendus qui vont apparaître. On observe donc des sorties de trésorerie… Il ne s’agit pas de dépenses d’investissement traditionnelles, mais plutôt d’un cycle différent de génération de trésorerie », a déclaré Anat Ashkenazi.

Cette évolution pourrait mettre Alphabet sous pression, alors même que les investisseurs s’inquiètent de plus en plus du coût croissant de l’IA. Jeudi, son action a chuté de près de 11 % après que la société a annoncé un nouveau trimestre de consommation de trésorerie et réaffirmé que les dépenses en infrastructures d’IA augmenteraient fortement l’année prochaine.

Pourtant, ces processeurs contribuent à stimuler la croissance.

Alphabet ne communique pas le chiffre d’affaires ni les marges générés par ces puces, appelées « unités de traitement tensoriel » (TPU), mais a indiqué que leurs ventes avaient apporté une contribution « significative » au chiffre d’affaires de Google Cloud, qui a plus que doublé au cours du trimestre clos en septembre.

Les ventes de systèmes TPU, qui regroupent les puces avec des solutions de réseau, de stockage et des logiciels, devraient encore progresser au cours du trimestre actuel et connaître une forte accélération en 2027, a déclaré Thomas Kurian, directeur de Google Cloud.

Alphabet avait annoncé l’année dernière qu’il fournirait à Anthropic des TPU d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Selon certains médias, l’entreprise serait également en pourparlers pour conclure un accord similaire avec OpenAI.

« Nous pensons vraiment qu’il s’agit là de fluctuations à court terme », a déclaré Jeremy Saltzberg, responsable senior des investissements chez Check Capital.

« Nous n’avons aucune raison de penser que les marges seraient sensiblement différentes de celles réalisées sur la vente d’un GPU Nvidia (unité de traitement graphique). Et bien sûr, la marge sur les GPU Nvidia est incroyable. »