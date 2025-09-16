Le Danemark pourrait acheter des avions Boeing pour la surveillance de l'Arctique, selon le ministre de la Défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre danois de la Défense a déclaré mardi que l'armée du pays pourrait acheter une flotte d'avions de patrouille maritime Boeing BA.N P-8 de chasseurs de sous-marins pour renforcer la surveillance des îles Féroé et du Groenland.

Le Danemark pourrait potentiellement dépenser un montant correspondant à des milliards de dollars pour une acquisition, a déclaré Troels Lund Poulsen, dans le cadre du plan de la nation nordique visant à stimuler fortement son matériel militaire.

"Je préférerais que nous collaborions avec d'autres pays de l'Otan afin d'en avoir le plus possible pour notre argent et de bénéficier d'une plus grande flexibilité", a déclaré Troels Lund Poulsen dans un communiqué transmis à Reuters.

"Mais si cela s'avère impossible, je suis également prêt à accepter que nous devions acquérir cette capacité d'avion P-8 nous-mêmes", a-t-il ajouté.

La chaîne de télévision danoise TV2 a rapporté la nouvelle pour la première fois lundi en fin de journée.

Le ministère de la Défense s'est refusé à tout commentaire sur la somme exacte qu'il pourrait dépenser ou sur le nombre d'appareils qu'il pourrait acheter. Toute acquisition doit d'abord être approuvée par le parlement.

M. Poulsen a déclaré que le niveau de menace dans l'Arctique augmentait et qu'il était nécessaire d'avoir une meilleure idée des mouvements autour du Groenland et des îles Féroé, deux territoires danois semi-autonomes.

Des navires d'État russes et chinois sont apparus de manière inattendue autour du Groenland au cours des dernières années et le président américain Donald Trump a accusé le Danemark de ne pas assurer la sécurité de l'île contre des incursions potentielles. La Russie et la Chine ont toutes deux nié par le passé avoir de tels projets.