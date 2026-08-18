Le cuivre dope le bénéfice net du géant minier BHP, en hausse de 9%

( AFP / WILLIAM WEST )

Le géant minier australien BHP a annoncé mardi une hausse de 9% de son bénéfice net annuel, porté par l'envolée des cours du cuivre, un métal clé pour la transition énergétique mondiale et les centres de données dédiés à l'IA.

Pour son exercice décalé clos le 30 juin, le plus grand groupe minier au monde par la capitalisation boursière a dégagé un bénéfice net de 9,8 milliards de dollars américains (8,4 milliards d'euros), a indiqué BHP dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 14,6% sur un an, pour s'établir à 58,8 milliards de dollars.

BHP est le premier producteur mondial de cuivre et prévoit d'augmenter sa production d'environ 40% d'ici 2035.

Le groupe s'est félicité d'une production record de minerai de fer et de solides résultats dans le charbon, mais le cuivre a été la vedette des matières premières et devrait le rester.

"Le cuivre est le moteur qui propulse la croissance de BHP", a souligné son directeur général Brandon Craig.

Les prix du cuivre ont été en moyenne supérieurs de 26% sur l'exercice 2026, a précisé l'entreprise.

Le métal rouge a détrôné le minerai de fer en tant que principale source de revenus pour BHP, générant pour la première fois plus de la moitié de son bénéfice d'exploitation.

La demande mondiale de cuivre devrait dépasser 50 millions de tonnes d'ici 2050, a-t-il anticipé.

A mesure que les économies se développent, le cuivre sera recherché pour construire des réseaux électriques nécessaires à la transition hors des combustibles fossiles, et pour créer des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, a expliqué BHP.

"Nous entrevoyons également un défi imminent en matière d'approvisionnement mondial en cuivre, les mines existantes vieillissant et le pipeline de projets potentiels étant moins florissant que lors des cycles précédents."

Le groupe a indiqué qu'il verserait aux actionnaires un dividende record sur quatre ans de 1,72 dollar américain par action, soit 8,7 milliards de dollars américains.

L'action BHP a gagné 3,3% à 64,24 dollars australiens (39,44 euros) dans les échanges du matin.