Le critère principal d'un essai de phase 2a validé pour MaaT Pharma

La société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies issues du microbiote à écosystème complet (MET) a fait le point sur les résultats préliminaires d'une étude clinique de Phase 2a.

L'essai, randomisé et contrôlé versus placebo, a atteint son critère d'évaluation principal en confirmant la sécurité et la faisabilité de l'administration de MaaT013 (Xervyteg) en association avec l'ipilimumab et le nivolumab chez des patients atteints d'un mélanome métastatique naïfs d'immunothérapie.

Sur le plan clinique, aucune différence statistiquement significative n'a été constatée entre le bras recevant MaaT013 et le bras placebo concernant l'incidence des événements indésirables de grade 3 ou supérieur. Le profil de tolérance s'est révélé globalement conforme à celui attendu pour la bithérapie d'inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI). Concernant les critères secondaires, les taux de réponse se sont montrés comparables entre les deux cohortes et cohérents avec les standards historiques de l'association ipilimumab/nivolumab.

L'analyse microbiologique met en évidence une hausse significative de la richesse et de la diversité du microbiote intestinal sous MaaT013 par rapport au placebo. De plus, des analyses exploratoires suggèrent que la composition initiale du microbiote avant traitement pourrait influencer la réponse clinique, ouvrant la voie à des critères de sélection des patients.