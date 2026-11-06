Forte baisse vue en Europe, les craintes sur la politique américaine pèsent sur l'IA

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en forte baisse vendredi à l'ouverture, l'incertitude sur la politique américaine ‌après les élections de mi-mandat poussant les investisseurs à vendre les valeurs volatiles, l'IA étant au premier plan.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 1,28% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une ​baisse de 1,36% pour le Dax à Francfort, de 1,15% pour le FTSE à Londres et de 1,16% pour le Stoxx 600.

La chute des valeurs technologiques devrait se prolonger vendredi, les marchés craignant que la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines de mardi n'entraîne un renforcement de la surveillance réglementaire sur l'intelligence artificielle (IA).

Aux États-Unis, le Parti démocrate est sorti vainqueur des élections de mi-mandat ("midterms") de mardi, prenant le contrôle des ​deux chambres du Congrès américain et infligeant au président républicain Donald Trump un camouflet sévère. La vague bleue historique laisse toutefois planer l'incertitude quant à la marge de manoeuvre politique restante pour Donald Trump.

Face au risque d'un ralentissement du développement du secteur IA, déjà en proie à la ​volatilité et aux doutes sur la rentabilité des investissements massifs, les opérateurs opèrent une vague de ventes, ⁠préférant se réfugier ailleurs.

"Il y a clairement aussi un élément de panique dans ces ventes, et les positions prises rendent l'ajustement beaucoup plus violent", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des ‌investissements chez Saxo.

Bien que le secteur technologique soit moins plus restreint en Europe, les craintes s'emparent également du Vieux-Continent, la plupart des Bourses européennes s'étant retournées à la baisse la veille.

"Le marché boursier américain a été le porte-drapeau et la colonne vertébrale de la hausse mondiale des valeurs liées à l'IA. Aujourd'hui, cette colonne vertébrale s'est brisée. ​Les marchés haussiers de l'IA ailleurs dans le monde pourront-ils tenir le coup par ‌eux-mêmes ?", a déclaré Dong Baozhen, président de la société de gestion d'actifs Lingtong Shengtai.

À WALL STREET

La Bourse de New York a ⁠fini en lourde baisse jeudi, le Nasdaq subissant notamment ses pertes les plus importantes en dix-neuf mois et confirmant qu'il était en correction, alors que le secteur des semiconducteurs a dégringolé à cause de craintes d'une régulation plus stricte de l'intelligence artificielle (IA) dans le sillage de la victoire électorale des démocrates.

L'indice Dow Jones a cédé 3,44% à 51.523,06 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 4,36% à 7.353,73 points.

Le Nasdaq Composite a reculé ⁠de son côté de 5,52% à 24.315,00 points.

EN ‌ASIE

Les Bourses asiatiques ont dégringolé vendredi dans le sillage des craintes politiques et pesant sur l'IA aux États-Unis, alors que les autorités s'efforçaient de calmer la vague de ⁠ventes.

À Taïwan, plusieurs sources ont indiqué à Reuters que le ministère des Finances avait contacté dans la matinée les dirigeants des banques publiques pour leur demander de soutenir le marché. Le TWSE Taiwan 50 a terminé ‌en baisse de 4,64%.

En Corée du Sud, le ministre des Finances, Lee Hyoung-il, a temporairement assoupli les règles relatives aux investissements à effet de levier des investisseurs particuliers. Le Kospi a ⁠perdu 6,02%.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a reculé de 1,09% et le CSI 300 des grandes capitalisations a abandonné 1,45%.

Au ⁠Japon, l'indice Nikkei a perdu 5,96% vendredi à ‌57.434,77 points. Le Topix, plus large, a cédé 5,9% à 3.707,99 points.

CHANGES

Le billet vert profite de l'incertitude politique et de la vague de ventes des valeurs technologiques au bénéfice des valeurs refuge.

Le dollar gagne 0,39% face ​à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,42% à 1,1171 dollar.

Au lendemain de la décision ‌de la Banque d'Angleterre (BoE) de relever ses taux pour la première fois depuis 2023, la livre sterling perd 0,38% face au dollar et gagne 0,06% face à l'euro.

TAUX

La vague de ventes des valeurs volatiles profite également aux rendements, jugés plus sûrs malgré ​les tensions observées ces dernières semaines sur le marché obligataire face aux craintes budgétaires.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans recule de 2,2 points de base à 4,7709% et deux ans de 5,2 points de base à 3,4601%.

En Allemagne, le rendement du Bund à dix ans cède 3,6 points de base à 3,2101% et le deux ans abandonne 4,8 points de base à 2,9240%.

Aux États-Unis, le rendement des Treasuries ⁠à dix ans perd 1,4 point de base à 4,8226% et le deux ans lâche 2,8 points de base à 4,4490%.

PÉTROLE

Les cours de l'or noir se dirigent vers une forte baisse hebdomadaire, dans la perspective d'une désescalade du conflit avec l'Iran après le revers subi par le parti du président américain Donald Trump aux élections de mi-mandat.

Les inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient continuent toutefois de constituer un plancher pour le marché, repartant à la hausse vendredi.

Le Brent prend 1,22% à 99,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,88% à 91,32 dollars.

Le Brent s'apprête à terminer la semaine une baisse de 15,4% et le WTI de 12,2%, mettant fin au cycle de quatre semaines consécutives de hausse.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 10h00 Ventes au détail septembre

- sur un mois -0,1% 0,1%

- sur un an 0,6% 0,8%

USA 13h30 Rapport sur l'emploi octobre

- Créations d'emplois 65.000 29.0000

- Taux ​de chômage 4,2% 4,2%

USA 15h00 Moral des ménages (flash) novembre 48,0 48,0

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)