Le Crédit Agricole lance une offre de banque universelle en Allemagne

Le groupe français Crédit Agricole, déjà présent en Allemagne dans le crédit à la consommation, a annoncé jeudi qu'il lancerait fin octobre une offre de banque universelle destinée aux particuliers dans ce pays, sous le nom de Crédit Agricole Deutschland.

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

"L'Allemagne c'est la première économie européenne. Si vous voulez être une banque puissante en Europe, il faut être puissant et fort en Allemagne", a déclaré Olivier Gavalda, directeur général de Crédit Agricole, lors d'une visioconférence depuis Francfort.

Le groupe accompagne déjà un million de clients outre-Rhin à travers sept entités actives à ce jour, dont Creditplus dans le crédit à la consommation et Autobank pour le financement automobile.

Crédit Agricole Deutschland va être créé "à partir d'une banque qui existe déjà en Allemagne depuis très longtemps, Créditplus, qui va rester la structure juridique mais va se transformer en ajoutant au crédit à la consommation et à l'automobile" un socle d'épargne ainsi que "l'ensemble des services de banque au quotidien qu'un client est censé attendre", a précisé Stéphane Priami, directeur général adjoint du Crédit Agricole.

En offrant une banque universelle aux particuliers allemands, la "priorité" est de "capter et d'accompagner les besoins des clients en matière d'épargne", a indiqué M. Gavalda en soulignant que grâce à ses filiales le Crédit Agricole était le "premier gestionnaire d'épargne en Europe".

La deuxième priorité du groupe, qui accompagne beaucoup de grandes entreprises allemandes, est de se développer vers les entreprises de taille intermédiaire (qui réalisent entre 500 millions et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires).

Le groupe compte acquérir des clients grâce à des offres d'épargne, notamment les produits correspondant aux réformes en train d'être conduites sur les retraites. Le gouvernement allemand a notamment annoncé en juillet l'introduction d'une dose de capitalisation dans le système de retraites.

Crédit Agricole entend ensuite élargir la palette de services proposés à ces nouveaux clients : "activer les comptes et en faire progressivement des clients de la banque de détail et puis du crédit à la consommation, etc.", a expliqué M. Priami.

L'approche sera principalement numérique, mais il restera un "ancrage physique" avec 20 agences dans les principales villes du pays.