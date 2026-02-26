 Aller au contenu principal
Le CPC déclare que les exportations de pétrole augmenteront de 12% en 2025
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 09:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium, qui livre du pétrole du Kazakhstan via un terminal russe de la mer Noire, a augmenté ses exportations de 12 % l'année dernière pour atteindre 70,52 millions de tonnes métriques, a déclaré le consortium jeudi. Le CPC, qui achemine plus de 1 % du pétrole mondial, a été au centre de l'attention en raison de perturbations de ses opérations, notamment à la suite d'une attaque de drone ukrainien le 29 novembre, au cours de laquelle une pièce cruciale de l'équipement d'exportation a été endommagée. Trois sources industrielles ont déclaré à Reuters au début du mois que CPC prévoyait d'augmenter les exportations de brut CPC Blend en mars à environ 1,7 million de barils par jour (bpd), contre 1,1 million de bpd dans le plan révisé de février.

CPC a également déclaré jeudi que les champs pétroliers du Kazakhstan - Tengiz, Karachaganak et Kashagan - fourniraient à son réseau 36,6 millions de tonnes, 9,2 millions de tonnes et 17 millions de tonnes respectivement en 2025.

