Le coût de l'assurance de la dette de Skydance atteint un niveau record après le rachat de Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les obligations d'entreprise de Skydance ont perdu environ 3 cents par dollar depuis le 2 octobre, date à laquelle elles ont commencé à être négociées

** L' US69932AAT25=TE , arrivant à échéance en 2031, s'échangeait dernièrement à 97,94 cents, selon les données de Tradeweb

** Paramount Skydance a finalisé le 6 octobre son rachat spectaculaire de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars, la nouvelle société portant le nom de Skydance

** La société issue de la fusion affiche une dette d’environ 80 milliards de dollars

** Fitch et S&P Global attribuent toutes deux à Skydance la note de crédit « BB », ce qui la place dans la catégorie « junk »

** Les swaps de défaut de crédit (CDS) à 5 ans ont atteint un niveau record de 576 points de base, selon les données de S&P Global Market Intelligence

** Les niveaux actuels des CDS laissent entrevoir une probabilité de défaut de 39,5 %, selon les données compilées par LSEG

** L'action SKYD.N s'échangeait à 7,60 dollars avant l'ouverture du marché