Le courtier fintech Plus500 lance le trading 24h/24, 5 jours sur 7, dans le cadre d'une initiative visant à étendre ses horaires de transaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plus500 PLUSP.L a lancé mardi un service de transactions 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, pour certaines actions et certains fonds cotés en bourse, notamment SpaceX SPCX.O , afin de répondre à la demande croissante des investisseurs particuliers qui souhaitent réagir aux événements susceptibles d’influencer les marchés en dehors des heures de transactions traditionnelles.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ce lancement positionne Plus500 en tête d’une évolution plus large du secteur, la Bourse de New York et le Nasdaq

NDAQ.O devant autoriser des transactions pratiquement 24 heures sur 24 d’ici le second semestre 2026.

* La plateforme de trading multi-actifs a déclaré qu’elle continuerait à étendre son offre de contrats sur différence (CFD) 24/5, en ajoutant progressivement davantage d’actions et d’ETF en fonction de la demande des clients, des conditions de liquidité et de considérations opérationnelles.

* “Le lancement du trading de CFD 24/5 sur les actions et les ETF est notre réponse directe: cela leur donne la possibilité d’agir dès la publication d’un résultat financier, une déclaration d’une banque centrale ou un événement susceptible d’influencer le marché, quel que soit l’heure ou le fuseau horaire”, a déclaré David Zruia, directeur général de Plus500.

* Plus500 a lancé en février son offre américaine de marchés de prédiction destinée aux particuliers, et a enregistré une forte augmentation du nombre de clients au cours des derniers trimestres en raison de la volatilité accrue des marchés.