 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le courtier fintech Plus500 lance le trading 24h/24, 5 jours sur 7, dans le cadre d'une initiative visant à étendre ses horaires de transaction
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 08:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plus500 PLUSP.L a lancé mardi un service de transactions 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, pour certaines actions et certains fonds cotés en bourse, notamment SpaceX SPCX.O , afin de répondre à la demande croissante des investisseurs particuliers qui souhaitent réagir aux événements susceptibles d’influencer les marchés en dehors des heures de transactions traditionnelles.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Ce lancement positionne Plus500 en tête d’une évolution plus large du secteur, la Bourse de New York et le Nasdaq

NDAQ.O devant autoriser des transactions pratiquement 24 heures sur 24 d’ici le second semestre 2026.

* La plateforme de trading multi-actifs a déclaré qu’elle continuerait à étendre son offre de contrats sur différence (CFD) 24/5, en ajoutant progressivement davantage d’actions et d’ETF en fonction de la demande des clients, des conditions de liquidité et de considérations opérationnelles.

* “Le lancement du trading de CFD 24/5 sur les actions et les ETF est notre réponse directe: cela leur donne la possibilité d’agir dès la publication d’un résultat financier, une déclaration d’une banque centrale ou un événement susceptible d’influencer le marché, quel que soit l’heure ou le fuseau horaire”, a déclaré David Zruia, directeur général de Plus500.

* Plus500 a lancé en février son offre américaine de marchés de prédiction destinée aux particuliers, et a enregistré une forte augmentation du nombre de clients au cours des derniers trimestres en raison de la volatilité accrue des marchés.

Valeurs associées

NASDAQ
82,6100 USD NASDAQ +0,45%
PLUS500
4 793,000 GBX LSE -0,44%
SPACEX
154,6000 USD NASDAQ -16,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Les signaux haussiers sont intacts
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 23.06.2026 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    VIRIDIEN (ex CGG) : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.06.2026 08:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VINCI : Le mouvement reste haussier
    VINCI : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 23.06.2026 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • L'euro numérique, présenté comme une alternative européenne aux américains Visa et Mastercard pour les paiements électroniques, devrait franchir mardi une étape cruciale au Parlement européen ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'euro numérique fera-t-il de l'ombre à Visa et Mastercard?
    information fournie par AFP 23.06.2026 08:36 

    L'euro numérique, présenté comme une alternative européenne aux Américains Visa et Mastercard pour les paiements électroniques, devrait franchir mardi une étape cruciale au Parlement européen. En quoi consiste-t-il et que va-t-il changer pour les consommateurs? ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,4 +20,00%
Pétrole Brent
76,7 -1,86%
CAC 40
8 336,15 -0,76%
SOITEC
123,55 -4,56%
TOTALENERGIES
70,9 -0,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank