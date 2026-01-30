Le courtier en assurances Aon voit ses bénéfices augmenter grâce à la solidité de sa gestion des risques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en assurances Aon AON.N a annoncé vendredi un bond de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, grâce à la forte demande pour ses offres de gestion des risques.

Les dépenses mondiales en matière d'assurance sont restées résilientes, les particuliers et les entreprises accordant la priorité à la couverture dans un environnement complexe afin d'atténuer les risques tels que l'incertitude commerciale et géopolitique, ainsi que les catastrophes naturelles.

Les courtiers d'assurance servent de pont entre les clients et les assureurs et empochent généralement un pourcentage des primes à titre de commission.

Le chiffre d'affaires de la branche capital-risque d'Aon, qui aide les clients à mesurer et à atténuer les risques, a augmenté de 7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,7 milliards de dollars au cours du trimestre.

Créée en 1982 lors de la fusion de Ryan Insurance Group et de Combined International Corporation, Aon est devenue l'un des principaux acteurs du marché mondial de l'assurance, avec une présence dans plus de 120 pays.

Aon a investi dans des secteurs à forte croissance tels que la construction et l'énergie, tout en se développant également dans le secteur à croissance rapide des entreprises de taille moyenne.

Le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires d'Aon s'est élevé à 1,05 milliard de dollars, soit 4,85 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 965 millions de dollars, soit 4,42 dollars par action, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires total d'Aon a augmenté de 4 % pour atteindre 4,30 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

Pour 2026, Aon prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre moyen ou plus.

Les actions d'Aon ont reculé de 1,8 % en 2025, contre une chute de 12,7 % pour son rival Marsh MRSH.N , tandis que WTW

WTW.O a progressé de 4,9 %.