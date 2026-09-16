Le cours du pétrole recule alors que l'Arabie saoudite propose d'augmenter ses livraisons de brut via Oman

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* Le Brent et le WTI reculent après deux jours de hausse

* L'Arabie saoudite suspend les chargements à Yanbu et propose davantage de pétrole brut via les chargements à Oman

* Les stocks américains de pétrole brut, d'essence et de distillats ont tous augmenté la semaine dernière, selon certaines sources

(Refonte en vue de l'ouverture des marchés européens, mise à jour des cours et ajout d'un commentaire d'analyste)

par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont baissé mercredi, les informations selon lesquelles l’Arabie saoudite proposait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ayant apaisé les craintes concernant l’ampleur des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 83 cents, soit 0,76%, à 107,92 dollars le baril à 08h01 GMT, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 reculaient de 1,41 dollar, soit 1,33%, à 104,42 dollars le baril.

Lors de la séance précédente, les cours du pétrole avaient clôturé en hausse de plus de 3 dollars après que des sources du secteur maritime ont indiqué que les chargements de brut au centre d’exportation saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, avaient été suspendus et que Riyad avait annulé certaines livraisons à des clients européens, renforçant les craintes que les perturbations sur une voie d’exportation cruciale puissent persister pendant des semaines.

Toutefois, l’Arabie saoudite propose davantage de chargements de pétrole brut aux raffineurs asiatiques via des transferts de navire à navire au large du port d’Oman de Sohar, après que des attaques de drones ont endommagé son oléoduc clé vers la mer Rouge, ont indiqué des sources proches du dossier.

“Les informations concernant les exportations de l’Arabie saoudite depuis le Golfe laissent penser que les craintes d’une perturbation plus importante s’atténuent”, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Le nombre de transits de navires observés dans le détroit d’Ormuz est resté inférieur à dix , s’établissant à quatre mardi, contre sept la veille, selon des données maritimes préliminaires publiées mercredi. Ce chiffre est bien inférieur à la moyenne sur dix jours, qui s’élève à 18.

Cette voie navigable acheminait un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié avant le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, fin février.

Les analystes de Macquarie ont indiqué que les flux de brut, de condensats et de produits raffinés transitant par le détroit d’Ormuz étaient restés stables malgré l’escalade des hostilités dans la région et pourraient avoir dépassé les 7,5 millions de barils par jour depuis la reprise des combats le 30 août. Ils ont précisé que le lien entre l’évolution de la situation dans le détroit et les flux pétroliers s’était affaibli.

Citi s’attend à ce que l’escalade à court terme au Moyen-Orient continue de soutenir les prix du pétrole brut et des carburants raffinés avant que le détroit d’Ormuz ne rouvre finalement au quatrième trimestre 2026, grâce aux efforts diplomatiques régionaux, a indiqué la banque dans une note.

Les contrats à terme européens sur le diesel LGOc1 ont clôturé à un niveau record et ont atteint mardi leur plus haut niveau intrajournalier depuis avril, soulignant la tension sur les marchés des carburants alors que les perturbations au Moyen-Orient entravent les flux de brut et de produits pétroliers.

“À moins d’un accord de paix ou d’une amélioration de la situation en Russie, je m’attends à ce que les prix du diesel restent soutenus”, a déclaré Staunovo.

LE POIDS DES STOCKS AMÉRICAINS

Par ailleurs, les stocks américains de pétrole brut, d’essence et de distillats ont tous augmenté la semaine dernière, ont indiqué mardi des sources du marché, citant des données de l’American Petroleum Institute (API).

Les stocks de brut ont augmenté de 7,1 millions de barils au cours de la semaine close le 11 septembre, ont indiqué ces sources, citant les données de l’API. Ces chiffres contrastent avec les prévisions des analystes, qui tablaient sur une baisse d’environ 1,6 million de barils, selon un sondage de Reuters .

Les données de l’API ont montré que les hausses inattendues des stocks d’essence et de diesel ont pesé sur les prix, mais que les augmentations régionales des stocks ne modifient en rien la tension sous-jacente sur le marché mondial du brut, a indiqué Haitong Futures dans une note.