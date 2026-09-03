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Le cours de Principal Financial Group s'envole après l'annonce selon laquelle Samsung Life envisagerait d'acquérir une participation
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 18:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de l'assureur américain Principal Financial Group PFG.O ont bondi de 7,2% pour atteindre 118,39 dollars

** Samsung Life envisage un éventuel investissement dans PFG, a rapporté jeudi soir le Korean Economic Daily

** “Une transaction pourrait inclure à la fois des rachats négociés auprès des actionnaires existants, ce qui suggérerait une prime de contrôle dans une fourchette de valorisation implicite comprise entre 24 et 29 milliards de dollars, et des rachats sur le marché libre, qui apporteraient un soutien technique au titre,” explique Pablo Singzon, analyste chez J.P. Morgan

** M. Singzon estime qu’une émission primaire de PFG est peu probable

** Sur 16 courtiers, deux recommandent d’“acheter” le titre, 12 de le “conserver” et deux de le “vendre”; le cours cible médian est de 108 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action PFG affichait une hausse de 25,2% depuis le début de l'année

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