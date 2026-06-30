Le cours de Neurogene recule après le lancement de son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Les actions du développeur de thérapies géniques Neurogene NGNE.O ont reculé de 4,6 % après la clôture du marché, à 30 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** NGNE, société spécialisée dans les maladies neurologiques, lance une offre d’actions et de bons de souscription préfinancés; le montant de l’opération n’a pas été divulgué

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer le développement clinique du NGN-401, les activités de pré-commercialisation de ce dernier, ainsi que pour son fonds de roulement et d’autres fins

** Leerink, Stifel, Guggenheim, LifeSci Capital et William Blair agissent en tant que co-chefs de file

** NGNE compte environ 15,8 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 500 millions de dollars

** Le titre a clôturé en baisse de 2,6 % à 31,45 dollars mardi, ramenant son gain depuis le début de l’année à environ 53 %

** Les 9 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes, dont 4 attribuent la note "achat fort"; le cours cible médian est de 69 dollars, selon les données de LSEG