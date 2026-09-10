Le cours de l'assureur automobile Hagerty recule après une augmentation de son offre secondaire à 110,5 millions de dollars

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10 septembre - ** Les actions de Hagerty Inc. ( HGTY.N ), assureur spécialisé dans les véhicules, ont chuté de 11,1% jeudi avant l’ouverture, à 11,80 dollars, après la fixation du prix d’une offre secondaire réalisée pendant la nuit

** La société HGTY, basée dans le Michigan, a annoncé mercredi en fin de journée que son actionnaire, Hagerty Holding Corp (HHC), avait cédé 9,25 millions d’actions à 11,95 dollars, pour un montant d’environ 110,5 millions de dollars

** Le volume de l’offre a été porté de 8,25 millions d’actions et le prix a été fixé avec une décote de 9,9% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** HHC utilisera le produit net de l’offre pour procéder au rachat, au profit du Kim Hagerty Revocable Trust, d’un nombre correspondant de ses actions HHC

** Wells Fargo et JP Morgan sont les chefs de file de l’opération, aux côtés d’autres banques d’investissement

** HGTY, un fournisseur d'assurances pour voitures de collection, bateaux et motos, compte environ 343,6 millions d'actions en circulation

** Le 5 août, le titre a clôturé en hausse d’environ 15% après que la société eut annoncé une perte ajustée par action de 2 cents au deuxième trimestre, inférieure aux prévisions, et revu à la hausse ses prévisions annuelles

** Mercredi, le titre affichait une hausse d’environ 23% sur les trois derniers mois, ce qui le place en baisse de 1,3% depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de 9 analystes est "conserver"; le cours cible médian est de 15 dollars, selon LSEG