Le cours de l'action Workday s'envole après la publication d'un article de Reuters faisant état de l'intérêt de Silver Lake pour une acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 août - ** Les actions de Workday WDAY.O bondissent de 25% à 220 dollars
** Silver Lake envisagerait l'acquisition de WDAY, évaluée à environ 43 milliards de dollars, rapporte Reuters, citant des sources proches du dossier
** Si elle aboutissait, cette opération figurerait parmi les plus importantes acquisitions jamais réalisées dans le secteur des logiciels
** Les deux sociétés ont mené des discussions au sujet d’un éventuel accord ces derniers mois; les négociations se poursuivent et rien ne garantit qu’un accord aboutira, rapporte Reuters
** WDAY et Silver Lake n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires
** L'action WDAY a perdu environ 18% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer