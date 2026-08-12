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Le cours de l'action Wendy's progresse après l'annonce selon laquelle l'investisseur Nelson Peltz s'apprêterait à lancer une offre publique d'achat sur la société
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 17:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de la chaîne américaine de hamburgers Wendy's WEN.O progresse d'environ 15 % pour atteindre 8,7 dollars

** Trian Fund Management, dirigé par Nelson Peltz, cherche à ce que prenne le contrôle de Wendy's en vue d'une privatisation avec le soutien d'un consortium, selon un article de Reuters citant une source

** Selon cette source, le consortium comprendrait BlueFive Capital, investisseur de Bugatti, et Flynn Group

** Une offre pourrait être soumise dans les semaines à venir, selon la source

** En début de mois, Wendy's n'a pas atteint les estimations concernant son chiffre d'affaires ajusté du deuxième trimestre, en raison d'une baisse des ventes à périmètre constant aux États-Unis, et a retiré ses prévisions pour l'exercice 2026

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté de 9,36 %

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