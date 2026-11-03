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Le cours de l'action Waters progresse après la révision à la hausse des prévisions annuelles ; les résultats du troisième trimestre dépassent les attentes
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 12:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du fabricant d'équipements de laboratoire Waters WAT.N progresse de 2,4 % à 460,69 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour 2026 , les portant à une fourchette comprise entre 14,60 $ et 14,70 $, contre une fourchette précédente de 14,45 $ à 14,65 $

** WAT relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 9,1 % et 9,7 %, contre 7,0 % à 9,0 % auparavant

** La société annonce un bénéfice ajusté de 4,10 dollars pour un chiffre d'affaires de 1,77 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes, respectivement de 4 dollars et 1,75 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action WAT affichait une hausse de 18,35 % depuis le début de l'année

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