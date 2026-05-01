Le cours de l'action Twilio s'envole grâce à des prévisions optimistes et à des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action Twilio TWLO.N bondit de 19,3 % à 176,70 $ en pré-ouverture après que la plateforme d'engagement client a revu à la hausse ses prévisions annuelles et publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes

** La société annonce un chiffre d'affaires de 1,41 milliard de dollars et un BPA ajusté de 1,50 dollar pour le premier trimestre, dépassant dans les deux cas les estimations de Wall Street - données LSEG

** La société relève également ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 de 11,5 %-12,5 % à 14 %-15 % et fournit des prévisions optimistes pour le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, compris entre 1,42 et 1,43 milliard de dollars, ce qui témoigne de la demande en matière d'engagement client et de services basés sur l'IA

** Sur les 30 analystes couvrant le titre, 24 recommandent “d'acheter” ou mieux, cinq “de conserver” et un “de vendre”; le cours cible médian est de 175 $

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 4,1 % depuis le début de l'année