Le cours de l'action TomTom recule, la baisse du chiffre d'affaires l'emportant sur les prévisions de hausse des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de graphiques, reformulation du texte, ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1, des résultats au paragraphe 2, du commentaire d'un analyste au paragraphe 3, de détails sur la restructuration au paragraphe 4, ainsi que des informations sur les activités liées à l'IA et à la conduite autonome aux paragraphes 6 à 9)

par Mathias de Rozario

La société néerlandaise de données de localisation TomTom TOM2.AS a publié jeudi un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux attentes, entraînant une baisse de 5% de son cours de bourse malgré une prévision de rentabilité revue à la hausse et un plan de restructuration prévoyant la suppression de 200 emplois.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a reculé à 128,9 millions d’euros (144,6 millions de dollars), manquant ainsi les 131 millions d’euros attendus selon le consensus fourni par l’entreprise.

Ces résultats soulignent la persistance d’une tendance à la baisse du chiffre d’affaires, le secteur automobile restant en berne et les revenus des entreprises étant inférieurs aux attentes, a déclaré Marc Hesselink, analyste chez ING.

Ces résultats du troisième trimestre interviennent dans le cadre d’une restructuration plus large chez TomTom, qui se concentre désormais sur la conduite automatisée et l’intelligence de localisation basée sur l’IA, des domaines qui, selon l’entreprise, devraient permettre un retour à la croissance du chiffre d’affaires en 2027.

Dans le cadre de cette réorganisation, TomTom prévoit de supprimer environ 200 postes à l’échelle mondiale, soit environ 6% de ses effectifs, et table sur des économies annualisées d’environ 21 millions d’euros.

TomTom a relevé ses prévisions de marge opérationnelle pour 2026 à environ 4%, contre 3% auparavant, malgré une charge de restructuration de 15 millions d’euros au quatrième trimestre, invoquant de meilleures performances depuis le début de l’année et une baisse attendue des coûts salariaux liée à la réorganisation. L’entreprise a déjà supprimé 300 postes en 2025 dans le cadre de sa stratégie d’adoption de l’IA.

Alors que le secteur de la conduite automatisée a connu des hauts et des bas au cours de la dernière décennie, l’entreprise constate désormais de réelles améliorations sur le marché, a déclaré le directeur général Mike Schoofs à Reuters.

“Les voitures doivent encore prendre la route et démontrer ces capacités, mais on peut déjà les voir… On observe le déploiement de programmes, ce qui permet de constater une réelle dynamique et une évolution dans ce domaine”, a déclaré le directeur général.

Schoofs a ajouté que les revenus générés par les produits d’intelligence géographique liés à l’IA devraient se concrétiser plus rapidement sur les marchés professionnels que dans le secteur automobile, où l’adoption reste progressive.

TomTom a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les ramenant à une fourchette comprise entre 505 et 530 millions d’euros, contre 495 à 555 millions d’euros précédemment.

(1 dollar = 0,8915 euro)