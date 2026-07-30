Le cours de l'action SES s'effondre après des résultats inférieurs aux attentes, malgré des perspectives stables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chiffre d'affaires du deuxième trimestre nettement inférieur aux prévisions, à 755 millions d'euros

* Les prévisions pour 2026 sont confirmées, mais les analystes restent sceptiques

* Le cours de l'action s'effondre de plus de 18%

* SES souhaite devenir client de Starship, selon son directeur général

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action aux paragraphes 1 et 4, ajout de citations d'analystes et du directeur général aux paragraphes 8 à 14) par Gianluca Lo Nostro

L'opérateur satellite européen SES

SESFd.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au deuxième trimestre bien inférieur aux attentes du marché, ce qui a fait chuter son action de plus de 17%, bien que la société ait maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année et déclaré que l'obtention de nouveaux contrats devrait contribuer à stabiliser son chiffre d'affaires en 2026.

La société luxembourgeoise, qui a finalisé l'année dernière l'acquisition d'Intelsat pour 3,1 milliards de dollars, a annoncé un chiffre d'affaires de 755 millions d'euros (863,9 millions de dollars) au deuxième trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 794 millions d'euros, selon un consensus établi par la société.

L'Ebitda ajusté a reculé à 321 millions d'euros, soit un peu moins que les prévisions des analystes, qui s'élevaient à 325 millions d'euros.

À10 h 55 GMT à Paris, l'action reculait de14,5%, figurant parmi les plus fortes baisses de l'indice européen STOXX 600

.STOXX , après avoir chuté de plus de 18% au cours de la journée.

Le directeur général, Adel Al-Saleh, a déclaré que les résultats du deuxième trimestre avaient été affectés par le report de certains contrats, mais a réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, tablant sur un chiffre d’affaires et un Ebitda ajusté stables.

Les analystes se sont montrés sceptiques. Jan Frederik Slijkerman, analyste chez ING, a qualifié ce trimestre de "nettement plus faible" que prévu, estimant que les revenus de la téléphonie mobile semblaient avoir été affectés par la perte de clients dans le segment de l’aviation. Il a ajouté que la direction restait confiante quant au fait que les nouveaux contrats remportés par la division Networks de SES contribueraient à stabiliser le chiffre d’affaires en 2026.

Berenberg a estimé qu’il semblait désormais difficile d’atteindre les objectifs annuels de la société.

SES prévoit de lancer trois nouveaux satellites en orbite terrestre moyenne au cours du troisième trimestre afin de renforcer son offre de réseaux.

M. Al-Saleh a déclaré aux analystes que le quatrième trimestre serait plus solide que le troisième, grâce à plusieurs contrats dans le domaine de la défense.

Les investisseurs avaient salué la perspective de primes pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars, annoncées lundi, pour avoir contribué à libérer du spectre satellitaire aux États-Unis, un élément clé du dossier d’investissement suite à l’acquisition d’Intelsat par SES.

Interrogé sur les informations selon lesquelles SpaceX pourrait à terme abandonner progressivement son lanceur Falcon 9, M. Al-Saleh a déclaré que SES suivait de près l’évolution de la situation et serait ravi de devenir client de la fusée Starship de nouvelle génération de SpaceX.

"Le secteur doit évoluer rapidement", a-t-il déclaré. "Outre SpaceX, qui a aidé l’ensemble du secteur au cours des cinq dernières années, nous avons besoin que d’autres accélèrent leur rythme."

(1 dollar = 0,8739 euro)