Le cours de l'action ResMed s'effondre, les prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour 2027 éclipsant les résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Padmanabhan Ananthan et Kunal Das

L'action ResMed RMD.N a chuté d'environ 6 % vendredi matin, après que la société de technologie médicale a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 inférieures aux attentes de Wall Street, en raison de la suspension des ventes de respirateurs et de pressions sur les coûts. ResMed a annoncé qu’elle suspendrait les ventes de ses respirateurs Astral, utilisés par les patients nécessitant une assistance respiratoire aiguë ou de longue durée, à la suite d’une correction technique du dispositif et d’un rappelde la FDA lié à cinq blessures graves survenues la semaine dernière. Ces nouvelles prévisions tablent sur une absence totale de ventes de respirateurs Astral au cours de l’exercice 2027 et intègrent un impact estimé de 75 millions de dollars lié à cette suspension, la société réaffectant les composants électroniques, dont les stocks sont limités, à la réparation et à l’entretien des appareils existants. ResMed a précisé qu’elle n’avait pas encore décidé si les ventes d’Astral reprendraient au cours de l’exercice 2028. La société table désormais sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 5,75 et 5,85 milliards de dollars, en deçà des prévisions des analystes qui s’élevaient à 5,92 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. L'émergence de la concurrence et les pressions constantes sur les coûts limitent également ses perspectives de croissance, a déclaré David Rescott, analyste chez Baird. ResMed, qui fabrique notamment des appareils destinés à traiter l’apnée du sommeil, prévoit d’augmenter ses prix au cours de l’exercice 2027, la hausse des coûts des composants électroniques et des frais de transport pesant sur ses marges.

"Nous ne pouvons plus compenser l’inflation par la seule productivité", a déclaré Aaron Bloomer, directeur financier, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. Les appareils de ResMed destinés à l’apnée du sommeil sont confrontés à la concurrence du médicament amaigrissant Zepbound d’Eli Lilly LLY.N , qui a été approuvé par la FDA en 2024 pour traiter l’apnée obstructive du sommeil. Bien que cette affection puisse toucher n’importe qui, elle est plus fréquente chez les personnes en surpoids ou obèses, selon l’autorité de régulation sanitaire. Mais les analystes de Morningstar ont indiqué que la capacité de l’Apple Watch AAPL.O à identifier d’éventuels cas d’apnée du sommeil pourrait entraîner une augmentation des diagnostics et des traitements, ce qui pourrait contribuer à contrer la menace que représente ce médicament amaigrissant pour les appareils de ResMed. Les appareils de traitement de l’apnée du sommeil restent la norme thérapeutique sur le marché et sont largement utilisés.

ResMed a annoncé un bénéfice ajusté de 2,95 dollars par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 2,89 dollars, tandis que son chiffre d’affaires a progressé de 9 % pour atteindre 1,46 milliard de dollars, conformément aux prévisions.