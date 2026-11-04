Le cours de l'action Ouster s'envole après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Le cours de l'action OUST.O du fabricant de capteurs Lidar Ouster bondit de 14% à 33,4 dollars

** La société affiche au troisième trimestre une perte de 20 cents par action, inférieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur une perte de 25 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé d'environ 50% en glissement annuel pour atteindre 59,33 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 56,3 millions de dollars

** La société a livré plus de 27 000 capteurs lidar et caméras au cours du trimestre

** Le directeur général indique que la demande pour son nouveau lidar couleur natif Rev8 a été “soutenue”, des centaines de clients ayant adopté le produit pour des applications critiques

** Les six sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent la recommandation “acheter” ou mieux; leur objectif de cours médian est de 51,5 dollars – données LSEG

** Depuis la clôture précédente, le titre a progressé de 33,9% depuis le début de l’année